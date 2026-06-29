Украинские силовые структуры сознательно потворствуют поставкам наркотиков из Латинской Америки в Европу через подконтрольную им территорию. Об этом сообщили в пресс-бюро российской Службы внешней разведки.

Основной перевалочной базой, по данным разведки, становится Одесса. Кроме того, наркокартели помогают украинским властям вербовать в Латинской Америке наемников для участия в боевых действиях.

Таким образом Владимир Зеленский и его окружение получают дополнительный доход и пополнение личного состава, указали в пресс-релизе.

«Вот такая наглядная иллюстрация к поговорке „Кому война, а кому мать родна“. Хотя чего еще можно ожидать от засевшего в Киеве режима с наркозависимой верхушкой во главе», — подытожили сотрудники разведки.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова отметила слова бывшего пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель о пристрастии того к наркотикам.