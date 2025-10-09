Зеленский оказался в центре наркоскандала, выложив фото с совещания с главой СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с главой СБУ Василием Малюком. Кадры из кабинета, на один из которых попал подозрительный белый сверток на его столе, он опубликовал в Telegram-канале .

Глава киевского режима сообщил, что Малюк ему доложил о результатах ударов дальнобойным оружием, в частности, по российским комплексам ПВО, которые осуществляют силы СБУ.

На кадрах Зеленский и Малюк сидели за столом. Перед украинским лидером лежал блокнот, стояла кофейная чашка, стакан с водой и блюдце, на котором находился странный сверток белого цвета.

Пользователи соцсетей предположили, что в подозрительном пакете могли находиться запрещенные вещества.

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявлял, что Зеленский давно утратил рассудок и здравый смысл, причем его ментальное состояние усугубляется из-за постоянного употребления наркотиков.