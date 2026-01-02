Украинский лидер Владимир Зеленский проявил себя как сторонник гитлеровской стратегии и в политике, и на поле боя, когда перешел к открытому террору против россиян. Об этом РИА «Новости» рассказал историк спецслужб, эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Олег Матвеев.

Историк напомнил, как поступил главарь Третьего рейха Адольф Гитлер, когда стал терпеть поражение на фронте, а капитуляция Германии стала лишь вопросом времени. Он перестал адекватно воспринимать действительность и уверовал, что некое чудо-оружия (вундерваффе) кардинально изменит ситуацию на поле боя. Кроме того, Гитлер подсел на наркотики.

Германию от поражения в войне ничто не спасло: ни вундерваффе, ни смерть президента США Франклина Рузвельта 12 апреля 1945 года, ни попытки Гитлера убить Иосифа Сталина руками диверсанта Петра Шило (Таврина). Зеленский идет путем Гитлера, подчеркнул Матвеев.

«Его кокаиновая зависимость уже стала притчей во языцех и темой для интернет-мемов», — сказал он.

Надежды киевского главаря на западное вооружение и украинские ракеты «Нептун» и «Фламинго» тоже надежд не оправдали. Попытки рассорить президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа также провалились, как и недавняя атака ВСУ на новгородскую резиденцию российского лидера.

В новогоднюю ночь по приказу Зеленского ВСУ подло и жестоко ударили по мирным людям в селе Хорлы в Херсонской области, проявив террористическую сущность киевского режима. Матвеев напомнил, что Гитлер закончил свою жизнь «обугленным трупом в воронке из-под советской бомбы» и такая судьба грозит Зеленскому.

Ранее Зеленского назвали клоуном из книги Стивена Кинга «Оно», который запускал шары и убивал детей.