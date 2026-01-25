Нарколог Шуров: агрессивность Зеленского в Давосе может быть связана с ломкой

Дерганность и агрессивность украинского лидера Владимира Зеленского на экономическом форуме в Давосе могли быть следствием психического напряжения или приема наркотиков. Об этом заявил врач-нарколог Василий Шуров в беседе с aif.ru .

Специалист отметил, что украинский лидер был очень раздражен и не мог фокусировать внимание. Такое состояние, по его мнению, могло быть связано с неудачами в попытках «усидеть на двух стульях» или с синдромом отмены психоактивных веществ.

«Когда вещество отпускает, человек становится раздражительным, он не может фокусировать внимание, ему тяжело выдерживать несколько минут пресс-конференции», — сказал Шуров.

На том же форуме Зеленский позволил себе резкие высказывания в адрес европейских политиков. Он публично назвал власти европейских стран слабыми и нерешительными.

Также украинский президент оскорбил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Зеленский заявил, что каждый такой «Виктор», живущий на европейские деньги и продающий ее интересы, заслуживает подзатыльника.

Ранее американские СМИ также отметили, что Зеленский не ценит помощь союзников и все больше теряет связь с реальностью.