Сегодня 04:44 Секрет Макрона раскрыт. Как «белая мелочь» сломала президента Франции 0 0 0 Фото: Kay Nietfeld/dpa / www.globallookpress.com Мир

Владимир Зеленский

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Во время поездки французского президента Эммануэля Макрона в Киев журналисты заметили белый сверток на столе в купе лидера Франции. Президент при виде камер запаниковал. Специалист по лжи и знаток языка жестов Илья Анищенко рассказал «Царьграду», почему эта рядовая ситуация для Макрона «подобна смерти».

Слухи о белом порошке В социальных сетях незамедлительно разлетелись слухи о том, что в свертке якобы находились наркотики. Однако представители Елисейского дворца поспешили успокоить публику, объяснив, что это была обычная салфетка для носа, а Макрон просто простудился в дороге. Маска слетела: как Макрон выдал себя с головой Реакция Макрона оказалась куда громче самого инцидента. Профайлер Илья Анищенко, изучив видео, отметил: за секунды на лице президента промелькнули страх, стыд и растерянность. Он сгреб салфетку в кулак, глаза забегали, а губы сжались в тонкую линию. Ситуация вышла из-под контроля, и это выбило Макрона из колеи. Даже попытка отшутиться выглядела натянутой — салфетка стала его личным кошмаром в тот момент.

Фото: Kay Nietfeld/dpa / www.globallookpress.com

Что скрывает Макрон По мнению профайлера, причина такой яркой реакции президента Франции лежит вовсе не в незаконности или компрометирующем характере свертка, а в том, что появление бытовой детали нарушило выстроенный им безупречный публичный образ. Анищенко охарактеризовал Макрона как представителя истероидно-нарциссического психотипа, которому важно выглядеть на публике идеально и без малейших изъянов. «Естественно, это для него смерти подобно — показаться в непристойном виде. Поэтому он быстро прячет салфетку, у него буря эмоций на лице, которые он не контролирует», — добавил Анищенко. Пакетик антироссийских санкций Экономист и политолог Александр Дудчак в беседе с ведущей 360.ru Региной Ореховой указал, что ситуация во многом говорит о том, «до чего дошла деградация политического класса в Европе».

Макрон мог бы сказать, что это был пакетик антироссийских санкций, например. Они его разрабатывали вместе, коллективно. <…> Я не думаю, что у них Зеленский поставщик. Наоборот. Это они ему сувенирчиков навезли из Европы. Александр Дудчак

Политолог обратил внимание и на схожесть выражений лиц Макрона и Зеленского — в те минуты, когда последний находится в тонусе и появляется на публике в «загадочно веселом настроении». «Судя по всему, Украиной и Францией управляют два наркомана, два клоуна, которые ведут подконтрольные им территории к краху. Во Франции еще пока государство есть, а на Украине уже этого государства нет. Есть просто территория под внешним управлением, куда представлена колониальная администрация нацистского толка», — объяснил свою точку зрения политолог. Что случилось с Европой Политолог Дудчак отметил, что раньше лидеры крупных государств, с большой историей, так себя не вели. «Пусть мы с ними воевали, но какая история была у той же Франции. Сейчас мы видим, что каждый последующий президент Франции или каждый последующий канцлер Германии хуже предыдущего. В Британии та же ситуация», — указал Дудчак.

Фото: Kay Nietfeld/dpa / www.globallookpress.com

Трамп, как считает политолог, тоже ведет себя при обращении с избирателями особым образом. Он говорит как 12-летний подросток — это своего рода правило для политиков на Западе, пытаться говорить с избирателями неким упрощенным языком.

Сложно сейчас вести мировую политику, просто можно посочувствовать президенту России, ему со всеми этими личностями приходилось общаться, и как бы там ни было, надо выстраивать отношения, с тем же Трампом. Александр Дудчак

Нужен железный занавес? Договариваться с Европой, полагает Дудчак, уже бесполезно. Лидеры этих стран, по его мнению, «невменяемые и катятся в бездну». Однако Трамп хотя бы вернулся к традиционным ценностям, и это пока единственное, считает политолог, что вызывает у российской стороны симпатию. «Можно и железный занавес восстановить, потому что у нас здесь все свое. Осталось только принять соответствующие административные политические решения. У нас ресурсы есть, технологии есть, людские ресурсы, если вместе с китайцами, то тоже есть. Можно половину мира отгородить. Из-за этого занавеса мы за ними будем, знаете, как в цирке наблюдать, с трибун. Еду бросать туда», — резюмировал политолог.