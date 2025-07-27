Поведение президента Украины Владимира Зеленского, поступающего так, будто он «бессмертный», может объясняться тем, что он употребляет кокаин. С таким предположением выступила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян на телеканале «Россия 1» .

«Я вот всем объясняю, что он такой, типа „бессмертный“, потому что это — кокаин. Знающие люди говорят, что кокаин имеет такой эффект», — сказала Симоньян, уточнив, что сама никогда не пробовала наркотики.

Американский блогер Джейкоб Ченсли, участник штурма Капитолия в 2021 году, заявлял, что Зеленский может «потерять себя в куче кокаина» и называл украинского лидера актером, который превратился в посмешище.

Кроме того, в Верховной раде утверждали, что украинский президент выстраивает свои планы «победы» под воздействием наркотиков и создал систему, в которой единственно верными считаются только его собственные решения.