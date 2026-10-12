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    В Варшаве главком сил НАТО в Европе представит «теорию победы над Россией»

    Фото: РИА «Новости»

    Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич представит в Варшаве план альянса — «теорию победы над Россией». Об этом сообщило РИА «Новости».

    Варшавский форум по безопасности пройдет в польской столице 12–13 октября.

    «Генерал впервые публично представит теорию победы над Россией — стратегию, которая в последние месяцы обсуждалась исключительно на высшем уровне Военного комитета НАТО», — заявили организаторы форума.

    В мероприятии также будут участвовать замгенсека альянса Радмила Шекериньская, премьер-министры Польши, Литвы и Норвегии. Президент Украины Владимир Зеленский присоединится в онлайн-режиме.

    Альянс в который раз проигнорировал заявления российского лидера Владимира Путина, что РФ не планирует нападать на страны НАТО.

    Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что философски воспринимает воинственные заявления натовских стран о вероятном конфликте с Россией.

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