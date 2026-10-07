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    Пьяная американская пенсионерка устроила дрифт у здания суда

    TNYP: в Индиане 68-летняя нетрезвая американка устроила дрифт у здания суда

    Полиция в американском штате Индиана задержала 68-летнюю женщину, которая устроила дрифт на газоне перед зданием суда. Об этом The New York Post сообщили в офисе шерифа округа Дженнингс.

    Инцидент произошел 5 октября. Камеры наблюдения зафиксировали, как женщина выехала на автомобиле на территорию перед судом и начала выполнять резкие маневры по небольшому кругу. Машина неоднократно проходила по одному участку газона, повреждая его.

    Правоохранители установили, что водитель находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. После инцидента ее арестовали. Полиция не сообщила о пострадавших в результате происшествия.

    Ранее в Луизиане нетрезвый водитель уехал от полицейских и скрылся в болоте с аллигатором, который покусал его. Задержать пострадавшего нарушителя позднее удалось с помощью дрона.

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