Стал известен лауреат Нобелевской премии мира

Бывший Верховный комиссар ООН по правам человека Наванетхем Пиллэй получит Нобелевскую премию мира в 2026 году за вклад в развитие международного права и борьбу с безнаказанностью за тяжкие преступления. Об этом сообщила пресс-служба комитета премии.

Пиллэй родилась в Дурбане в семье индийца тамильского происхождения во времена апартеида. Она работала судьей Высокого суда Южной Африки, Международного уголовного трибунала по Руанде и Международного уголовного суда, а также занимала пост Верховного комиссара ООН по правам человека.

Комитет отметил ее роль в судебных процессах по делам о военных преступлениях, преступлениях против человечности и геноциде. Работа трибунала по Руанде при участии Пиллэй помогла закрепить признание сексуального насилия возможным способом совершения геноцида. Лауреат также выступала против апартеида и защищала универсальные принципы правосудия.

Ранее Нобелевскую премию по химии присудили за открытие в органическом синтезе.