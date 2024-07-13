Автобус с туристами попал в смертельное ДТП в Турции

IHA: в Турции автобус с туристами попал в ДТП, два человека погибли

Туристический автобус столкнулся с несколькими автомобилями в турецкой провинции Мугла. Как сообщило агентство IHA , погибли два человека, пострадали почти 30.

«Автобус с местными жителями, выехавшими в тур одного дня, после отказа тормозов врезался в три припаркованных автомобиля в городе Акъяка, и смог остановиться только после удара о стену дома», — написали журналисты.

От удара несколько пассажиров вылетели из автобуса. Некоторые оказались зажиты. На месте происшествия работают спецслужбы.

Ранее в Турции произошла другая авария с туристическим автобусом, ехавшим в аэропорт, в провинции Анталья. Транспортное средство на скорости влетело в бетонное ограждение трассы у поселка Манавгат. Минимум 20 человек пострадали. В результате ДТП в больницы попали семеро россиян. Один из них был в тяжелом состоянии, он перенес операцию. Всего в салоне автобуса находились 18 российских и семь белорусских туристов.