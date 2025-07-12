Лавров сообщил о постоянных контактах Путина и Ким Чен Ына

Президент Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын находятся в постоянном контакте. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на переговорах в Вонсане, сообщило РИА «Новости» .

Дипломат обратил внимание, что главы государств регулярно обмениваются посланиями, и эту практику не планируется прекращать.

«Конкретный повод для такого обмена будет определяться нашими руководителями», — подчеркнул Лавров.

Он добавил, что лидеры наверняка проведут встречу, но стороны пока не согласовали дату и место.

Во время второго раунда российско-корейского стратегического диалога на уровне министров иностранных дел Лавров высоко оценил новый северокорейский курорт. Он выразил уверенность, что туристы из России будут активно приезжать в КНДР.

«Будем этому всячески способствовать, создавая для этого условия, включая авиасообщение», — уточнил дипломат.

Во время встречи он также назвал союз Северной Кореи и России «непобедимым братством». По его словам, партнерство двух стран сильно укрепилось благодаря участию военных из КНДР в освобождении Курской области.