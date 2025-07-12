Госдума рассмотрит новый законопроект об иноагентах

Парламентарии на следующей неделе рассмотрят законопроект, направленный на усиление ответственности иноагентов за несоблюдение порядка их деятельности. Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Он напомнил, что сейчас иноагентам назначают наказание только в том случае, если они совершили аналогичные административные правонарушения дважды в течение одного года. Авторы инициативы предложили отменить это условие и заменить его однократным нарушением КоАП.
Володин подчеркнул, что нарушители должны отвечать за свои действия по всей строгости.
Ранее в силу вступил новый закон, затрагивающий иноагентов. Теперь их будут заочно привлекать к ответственности за нарушение порядка деятельности.
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