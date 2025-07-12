Трамп захотел передать Украине сотни миллионов долларов

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может предоставить Украине пакет помощи на сотни миллионов долларов. Об этом сообщил источник издания Politico .

«По словам двух людей, знакомых с планом, президент Дональд Трамп рассматривает новый пакет военной помощи для Украины стоимостью в сотни миллионов долларов», — отметили авторы материала.

По их данным, потенциальный пакет помощи свидетельствует о внутренних разногласиях в администрации Трампа по поводу дальнейшей поддержки Украины. Средства поступят из фонда, утвержденного конгрессом в прошлом году при экс-президенте США Джо Байдене.

Ранее Трамп оставил загадочное послание после ударов России по Украине.