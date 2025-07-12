Иноагент Варламов взыскал в суде долг с процентами

Гагаринский суд Москвы постановил удовлетворить требование блогера Ильи Варламова* о взыскании долга с процентами с Максима Матакова. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По его данным, Варламов* в судебном порядке взыскал долг по двум распискам с 20% сверху за пользование займом. Блогер предоставил две крупные суммы денег Матакову в ноябре 2021 года.

В расписках отмечалось, что при невыплате долга в срок заемщик должен будет добавить 20% годовых. После того как Матаков не вернул деньги, блогер обратился в суд.

Ответчик просил признать сделку недействительной и заявлял, что не занимал деньги. В результате суд встал на сторону Варламова*.

Ранее против блогера возбудили уголовное дело. Его обвинили в нарушении закона об иноагентах и распространении фейков о ВС России.