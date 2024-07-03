Все российские туристы остались живы после ДТП с автобусом в Турции

АТОР: жертв в результате ДТП с российскими туристами в Турции нет

В больницах с различными травмами после ДТП с автобусом в Турции оказались 20 российских и белорусских туристов, однако никто из них не погиб. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России.

«По данным туроператора и страховой компании, жертв среди туристов в результате ДТП нет, в больницы доставлены с травмами различной степени тяжести 20 человек, некоторых из них после оказания первой помощи выписали», — сообщили в АТОР.

По их информации организации, водитель автобуса умер в больнице. Само транспортное средство восстановлению не подлежит.

Туроператор и страховая компания оказывают пострадавшим необходимую поддержку. Им компенсируют проживание в Турции до возвращения и вылет домой. Пять человек, не пострадавших при столкновении, успели на свои рейсы и уже вылетели домой.

Ранее сообщалось, что автобус должен был доставить туристов из отелей Аланьи в аэропорт Антальи, но по пути попал в аварию при въезде на перекресток Моста Демократии кольцевой дороги Манавгата.