Около 20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Анталье

«Бир гюн»: 16 российских и 4 белорусских туриста пострадали в ДТП в Анталье

Минимум 20 человек пострадали в аварии с автобусом в провинции Анталья в Турции. Об этом сообщила газета «Бир гюн» .

Известно, что ранения получили 16 российских и четыре белорусских туриста. Всех пострадавших доставили в больницы города Манавгат, в котором случилось ДТП.

Об аварии в турецкой провинции стало известно утром 3 июля. По данным агентства IHA, автобус с российскими и белорусскими туристами врезался в столб на перекрестке Моста Демократии кольцевой дороги Манавгата. Транспортное средство получило серьезные повреждения. На место сразу направили сразу несколько карет скорой помощи и правоохранителей.

По данным агентства, автобус ехал в аэропорт Антальи. Водитель должен был доставить туристов из отелей Аланьи в воздушную гавань.