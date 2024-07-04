Двух пострадавших в ДТП в Анталье россиян начали готовить к выписке

Генконсульство: в больницах после ДТП в Анталье остаются 5 россиян

Фото: РИА «Новости»

После крупного ДТП с автобусом в Турции в больницах пока остаются пятеро россиян. Такие данные РИА «Новости» привели в генконсульстве России в Анталье.

По данным, которые предоставили дипмиссии туроператор и страховая компания, под наблюдением врачей в общей сложности сейчас находятся девять человек — пятеро россиян и четверо граждан Белоруссии.

Двое граждан РФ готовятся к выписке, отметили в генконсульстве. Также по последней информации, пациент, который получил тяжелые травмы в ДТП и перенес операцию, пришел в себя. Медики оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

Автобус, который вез отдыхающих в аэропорт Антальи, попал в ДТП утром 3 июля. Транспортное средство на скорости влетело в бетонное ограждение трассы у поселка Манавгат.

В салоне автобуса находились 18 российских и семь белорусских туристов.

Историю легендарного Самотлорского месторождения рассказали на ВДНХ

Ефимов: инвесторы получили 131,1 гектара земли в ТиНАО для строительства производств

Авиакомпании заплатят за ремонт аэродромов. Билеты на самолеты теперь подорожают?

«Пообещал закопать». Коллекторы решили выселить многодетную жену бойца СВО из квартиры в Москве

Солнце мое, взгляни на меня. Когда аномальная жара покинет Москву

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте