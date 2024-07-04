Двух пострадавших в ДТП в Анталье россиян начали готовить к выписке

Генконсульство: в больницах после ДТП в Анталье остаются 5 россиян

После крупного ДТП с автобусом в Турции в больницах пока остаются пятеро россиян. Такие данные РИА «Новости» привели в генконсульстве России в Анталье.

По данным, которые предоставили дипмиссии туроператор и страховая компания, под наблюдением врачей в общей сложности сейчас находятся девять человек — пятеро россиян и четверо граждан Белоруссии.

Двое граждан РФ готовятся к выписке, отметили в генконсульстве. Также по последней информации, пациент, который получил тяжелые травмы в ДТП и перенес операцию, пришел в себя. Медики оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

Автобус, который вез отдыхающих в аэропорт Антальи, попал в ДТП утром 3 июля. Транспортное средство на скорости влетело в бетонное ограждение трассы у поселка Манавгат.

В салоне автобуса находились 18 российских и семь белорусских туристов.