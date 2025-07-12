Гарбузов: в Москве разработали автоматизированный счетчик колоний микроорганизмов

Компания «НПП „Итэлма“» выпустила первый отечественный автоматизированный счетчик колоний микроорганизмов со встроенным искусственным интеллектом. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Прибор оснащен инновационной системой освещения, которая позволяет гибко настраивать параметры съемки биологических образцов. Искусственный интеллект обеспечивает автоматический подсчет колоний, распознавая различные типы питательных сред и микроорганизмов», — сказал он.

Система может использоваться в фармакологии для оценки эффективности антибактериальных препаратов, а также в эпидемиологических и санитарных исследованиях — для подсчета бактериальных и грибковых колоний на питательных средах, выявления устойчивости микроорганизмов к антибиотикам. Технологии ИИ позволили исключить человеческий фактор, обеспечить более высокую точность и скорость исследований.

При разработке «НПП „Итэлма“» объединила имеющиеся оптоэлектронные модули с алгоритмами. В основу автоматизированного счетчика легло ИИ-ядро в компактном аппаратном исполнении. Все этапы создания, от проектирования до испытаний, прошли на собственной производственной базе предприятия в Москве.