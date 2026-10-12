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    Россиянам назвали десять книг, которые помогут настроиться на осеннее чтение

    В подборку для осенних вечеров вошли десять историй: от мрачных расследований до теплых воспоминаний о детстве, сообщает prmira.ru.

    Писатель и поэт Илья Качинский назвал осень временем детективов и триллеров, особенно скандинавских. Он также рекомендовал книги Стивена Кинга и Джеймса Хедли Чейза, а из своего опыта работы в книжном магазине вспомнил «Манюню» Наринэ Абгарян.

    В «Сиянии» Кинга семья смотрителя горного отеля сталкивается со сверхъестественным злом. В «Девушке с татуировкой дракона» Стига Ларссона журналист и хакер расследуют давнее исчезновение. «Нетопырь» Ю Несбе посвящен расследованию убийства в Сиднее, а «Глухая стена» Хеннинга Манкелля — преступлениям, угрожающим мировой финансовой системе. «Нет орхидей для мисс Блэндиш» Чейза рассказывает о похищении и преступной банде.

    Более светлое настроение предлагают «Манюня» — повесть о детстве и дружбе в армянском городке — и «Шоколад» Джоанн Харрис о незнакомке, чья лавка меняет жизнь французского городка.

    «Сага о Форсайтах» Джона Голсуорси исследует любовь и собственничество. В «Сентябрьских розах» Андре Моруа писатель после двадцати пяти лет брака встречает молодую женщину. «Грозовой перевал» Эмили Бронте рассказывает о трагической любви Кэтрин и Хитклифа.

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