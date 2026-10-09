Джоан Роулинг представит две новые книги о вселенной Гарри Поттера

Британская писательница Джоан Роулинг объявила о продолжении книжной серии Pocket Potters, посвященной персонажам мира Гарри Поттера. Две новые книги поступят в продажу 23 февраля 2027 года, сообщил сайт Collider .

Одно из изданий посвятят Минерве Макгонагалл. В книге соберут истории о ее жизни в Хогвартсе, работе преподавателем и главой Гриффиндора, а также о способности принимать облик кошки. Отдельное внимание уделят ее отношениям с Гарри и коллегами.

Вторая книга расскажет о Фреде и Джордже Уизли. В центре сюжета окажутся их школьные проделки, необычные изобретения и розыгрыши. Издание также затронет уход братьев из Хогвартса и открытие магазина волшебных товаров на Косой аллее.

До этого серия пополнилась книгами о Гарри, Роне, Гермионе, Дамблдоре и Луне Лавгуд. Новые издания анонсировали на фоне интереса к франшизе: поклонники также дождались аудиоспектаклей Audible и первого трейлера сериала HBO. Премьеру шоу наметили на 25 декабря.