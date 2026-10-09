Историк рассказал, почему на Шептуна Покровного начинался сезон свадеб

Православная церковь 9 октября вспоминает евангелиста Иоанна Богослова — одного из ближайших учеников Иисуса Христа. В народе праздник прозвали Шептуном Покровным, с него начинался свадебный сезон в деревнях и селах, рассказал 360.ru писатель-публицист и историк-религиовед Николай Сапелкин.

«Свадьбы на Руси отмечались в те моменты, когда была минимальная физическая нагрузка, когда не нужно было пахать землю или собирать урожай. Начало октября — время, когда все основные сельскохозяйственные работы завершались, а погода еще стояла хорошая. Еще не начинался сезон дождей, потому что в ненастье сложно было проводить свадьбу: не было ни резиновой обуви, ни зонтов, не навесов», — отметил историк.

Такие осенние свадьбы были сытыми: еды много, а люди не заняты в поле. Поэтому после Шептуна Покровного свадебные столы ставили прямо на улице и гуляли всей деревней или селом.

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