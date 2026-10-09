Братина: в Сербии наиболее популярными стали сериалы «Кухня» и «Екатерина»

Российские фильмы и сериалы покорили Сербию. Об этом РИА «Новости» рассказал сербский министр информации и телекоммуникаций Борис Братина.

«Нам нравятся ваши фильмы. У нас есть много опыта с российскими фильмами и сериалами, людям они нравятся», — сказал он.

По его словам, среди сербов наиболее популярны сериалы «Кухня» и «Екатерина». При этом в республике также интересуются российскими научными телепрограммами.

Министр участвует во II Глобальном цифровом форум, который проходит с 8 по 10 октября в Москве.

Ранее актер, сценарист, продюсер ООО ПЦ «Клевафильм» Георгий Житков раскрыл популярность российских фильмов за рубежом. По его словам, дело в сильных сценариях. Российский кинематограф начал опережать многие мировые тренды.