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    Сербы полюбили российские фильмы и сериалы — министр Братина

    Братина: в Сербии наиболее популярными стали сериалы «Кухня» и «Екатерина»

    Фото: РИА «Новости»

    Российские фильмы и сериалы покорили Сербию. Об этом РИА «Новости» рассказал сербский министр информации и телекоммуникаций Борис Братина.

    «Нам нравятся ваши фильмы. У нас есть много опыта с российскими фильмами и сериалами, людям они нравятся», — сказал он.

    По его словам, среди сербов наиболее популярны сериалы «Кухня» и «Екатерина». При этом в республике также интересуются российскими научными телепрограммами.

    Министр участвует во II Глобальном цифровом форум, который проходит с 8 по 10 октября в Москве.

    Ранее актер, сценарист, продюсер ООО ПЦ «Клевафильм» Георгий Житков раскрыл популярность российских фильмов за рубежом. По его словам, дело в сильных сценариях. Российский кинематограф начал опережать многие мировые тренды.

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