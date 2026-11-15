Памятник поэту Габдулле Тукаю открыли в Сергаче

В Сергаче появился памятник одному из основателей современной татарской литературы Габдулле Тукаю. Жители округа и представители власти возложили к нему цветы, сообщает Pravda-nn.ru .

Бюст установили около пруда с мостиком в год 140-летия поэта. Всемирный конгресс татар объявил 2026-й Годом Габдуллы Тукая. Поэт прожил 26 лет, а его стихотворение «Туган тел» («Родной язык») стало символом сохранения татарского языка и традиций.

По словам представителя Татарстана в Нижегородской области Тимура Шарафутдинова, бюст передали региону по распоряжению главы республики Рустама Минниханова. Автор работы — скульптор из Санкт-Петербурга Винера Абдуллина. Ее родовые корни связаны с нижегородским татарским селом Семеновка.

Подготовка проекта заняла почти год. Его реализовали татарские национально-культурные организации региона и Сергачского округа при участии благотворителей — жителей Сергачского, Краснооктябрьского и Пильнинского округов, руководителей фермерских хозяйств. Проект поддержали губернатор и местная администрация.

Глава Сергачского муниципального округа Олег Радаев сообщил о планах развивать территорию вокруг памятника. Здесь может появиться литературная зона под эгидой Габдуллы Тукаева.