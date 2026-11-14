В России утвердили ГОСТ на русскую традиционную кухню . Вошли в него и борщ, и котлеты. Как сделать на кухне настоящий колобок, что такое визига, и в чем секрет карельской калитки рассказал ведущей 360.ru Регине Понамаревой шеф-повар Евгений Мещеряков.

Как готовить колобок и что это такое

В современных кафе и ресторанах национальной кухни колобка в меню практически не встретишь, поэтому у многих возникает вопрос, как именно его правильно испечь.

Как объяснил Евгений Мещеряков, технологический стандарт описывает это блюдо как сладкую выпечку, но она не заменяет хлеб.

«Проект колобка по ГОСТу — это шарик сдобного дрожжевого теста. Замешивается оно на муке, сметане, сливочном масле и молоке. С добавлением сливок, яйца и закваски, либо дрожжевой, либо ферментированной. Тесто формируется опарное, затем из него скатывают шарик и жарят его в масле или запекают. Колобки это сладости. Посыпаются сахаром, подаются горячими», — раскрыл Мещеряков рецептуру колобка.

К борщу русский колобок не подойдет. К малороссийскому борщу идут пампушками или пирожки.

«ГОСТ для того, чтобы создать ориентир основательного, фундаментального технологического решения, от которого повара могут творить», — пояснил Мещеряков.