Сегодня 01:00 «Тихий Дон» не читал, но стал Мелеховым: как Андрей Абрикосов проснулся знаменитым Фото: заслуженный артист РСФСР Андрей Абрикосов (1906-1973) играет роль Жана Вальжана в спектакле «Отверженные» Государственного академического театра им. Е. Вахтангова / РИА «Новости» Культура

СССР

Кино

Россия

Театры

Актеры

Артисты

Со дня рождения народного артиста СССР и легенды советского театра и кино Андрея Абрикосова 14 ноября исполняется 120 лет. Зрителям он запомнился по ярким ролям в «Тихом Доне» и исторических шедеврах Сергея Эйзенштейна, но до этого успеха будущий кумир миллионов даже не мечтал о такой головокружительной карьере.

От купеческого рода до звезды экрана

Актер родился в Симферополе в семье агронома и принадлежал к прославленной фамилии. Прадед будущей звезды — Алексей Иванович Абрикосов — был знаменитым русским купцом, благотворителем и поставщиком императорского двора. Именно он основал одно из крупнейших кондитерских производств в Российской империи, за что получил прозвище «шоколадный король». На фабрике Абрикосова запустили в производство многие легендарные конфеты, включая «гусиные лапки» (изначально «утиные носы») и «раковые шейки». Также купец придумывал различные маркетинговые ходы. Например, вкладывал в упаковки с шоколадом коллекционные карточки и стал выпускать полые шоколадные фигурки, а также шоколадные яйца с игрушками внутри — прообраз современных «киндер-сюрпризов». К началу XX века на его московской фабрике в Сокольниках трудились около 1900 человек, а предприятие выпускало порядка четырех тысяч тонн сладостей в год. Также купец активно занимался благотворительностью: делал пожертвования госпиталям, вложился в строительство кирпичного здания церковно-приходской школы при Ильинском храме в деревне Изварино, а его жена в конце 1889 года открыла бесплатный родильный приют и женскую больницу. Несмотря на купеческое происхождение, в юности Андрею Абрикосову пришлось пройти через тяжелые испытания. В годы Гражданской войны он был беспризорником. Став постарше, трудился чернорабочим на виноградниках под Новороссийском, испытав невзгоды жизни.

Фото: в роли Разина в фильме «Степан Разин». Режиссеры Иван Правов, Ольга Преображенская / РИА «Новости»

Неожиданный триумф

Актерский путь Абрикосова был долгим. В 1925 году он перебрался в Москву, где устроился работать чернорабочим артели «Строй радио». Поступил в кинематографическую студию Александры Хохловой, в то время уже снявшейся в фильмах «Железная пята» и «На красном фронте», но вскоре перешел к сестре Константина Станиславского Зинаиде Соколовой. Абрикосов сменил несколько театральных сцен, но его талант никто не замечал. В кино попал по случайности: когда артисту было 24 года, он, не имея за плечами еще ни одной сыгранной роли, пришел на пробы в немую экранизацию романа «Тихий Дон». Молодой человек надеялся, что получит хотя бы эпизод. Книгу Михаила Шолохова он не читал и не рассчитывал на большее, но во время слушаний произошло невероятное — режиссеры тут же увидели в нем главного героя: уловили сходство с Григорием Мелеховым и утвердили на эту роль. Абрикосов проявил весь свой талант и мгновенно стал всесоюзной знаменитостью, когда фильм вышел на экраны в 1931 году.

Фото: в роли военного в фильме «Красный галстук» (1948) / Википедия

Признание классиков и Вахтанговский театр

После яркого дебюта перед актером распахнулись все двери в мире кино. Артистом тут же заинтересовался режиссер Сергей Эйзенштейн, подыскивавший подходящих претендентов на роли в исторических картинах. В итоге он доверил Абрикосову воплотить образы богатыря Гаврилы Олексича в «Александре Невском» и боярина Федора Колычева в «Иване Грозном». Позже зрители полюбили его по фильмам «Степан Разин», «Поднятая целина», «Илья Муромец» и комедии «Свадьба в Малиновке», где он сыграл вместе с сыном Григорием. Артисту, обладающему богатырской статью и проникновенным голосом, прекрасно удавались сильные, волевые и часто трагические персонажи. Абрикосов не только играл в кино, но и участвовал в спектаклях. В 1930–1931 годах служил в Рабочем передвижном театре в Москве, в 1931—1937 — в Реалистическом, в 1937—1938 — в Камерном. Критики отмечали, что актеру удавалось играть сдержанно, но при этом показывать зрителю мощнейший темперамент. До конца жизни Абрикосов служил в Театре имени Евгения Вахтангова, где сыграл десятки ролей, а также несколько лет руководил родным коллективом в должности директора. Он с блеском воплотил на сцене образы Жана Вальжана в «Отверженных», Игната Гордеева в «Фоме Гордееве», Бориса Тригорина в «Чайке», Тимофея Курдукова в «Конармии». Жизнь Андрея Абрикосова оборвалась 20 октября 1973 году, когда ему было 66 лет. Артист покоится на Новодевичьем кладбище в Москве.