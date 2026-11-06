Десятки людей пришли к ВШСИ, чтобы проститься с Екатериной Райкиной

Десятки поклонников и близких пришли проститься с актрисой театра и кино, заслуженной артисткой РСФСР Екатериной Райкиной. Церемонию проводят в Высшей школе сценических искусств Константина Райкина в Москве, сообщило РИА «Новости» .

Люди принесли цветы к прощальному залу. Среди посетителей ее друзья, коллеги по цеху и фанаты.

Прах Райкиной после кремации захоронят на Новодевичьем кладбище, в могилу родителей.

О смерти звезды стало известно 3 ноября, ей было 88. В начале октября актриса попала в больницу с подозрением на острое внутреннее кровотечение в кишечнике. Артистка была настолько слаба, что не могла самостоятельно ходить.

Соболезнования в связи с утратой выразили представители власти и деятели культуры. Например, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что город будет бережно хранить добрую память о ней.