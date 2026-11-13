«Русский балет» отметит 45-летие театра 23 ноября

Юбилейный гала-концерт, посвященный 45-летию театра «Русский балет», состоится на сцене Театра имени Моссовета 23 ноября. Об этом сообщили представители театра.

Праздничный вечер задумали как танцевальную ретроспективу репертуара театра. В нем соединят самые эффектные номера, которые давно стали визитной карточкой «Русского балета».

Визуальным стержнем программы станет историческая линия. Зрители увидят хронику жизни академического театра. Гостей также ждут номера-подарки от артистов и друзей, которые подарят театру хореографические сюрпризы и творческие поздравления.

Московский областной государственный академический театр «Русский Балет» радует творчеством российскую и зарубежную публику. Мировое признание «Русскому балету» принесли не только шедевры классической хореографии, но и авторские работы художественного режиссера Вячеслава Гордеева.