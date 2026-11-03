Сегодня 20:33 Пять лет перемен. Хабенский подвел первые итоги во главе МХТ имени Чехова Хабенский: в МХТ создадут фонд целевого капитала Культура

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За пять лет работы Московский художественный театр имени Чехова выпустил десятки новых спектаклей и стал чаще встречаться со зрителями за пределами Москвы. Об итогах работы и планах на будущее рассказал художественный руководитель Константин Хабенский на пресс-завтраке в Москве.

Деньги на будущее. Зачем театру целевой капитал Создание фонда Хабенский назвал одним из главных итогов пятилетней работы на посту худрука театра. Такой капитал должен помочь театру планировать долгосрочные проекты. Первый составил 100 миллионов рублей, его внес Фонд Потанина. За эти годы выросли и сборы самого театра — с 650 миллионов до двух миллиардов рублей в год. Хабенский связал рост с интересом публики, а не с повышением цен на билеты. «Мне кажется, это серьезный показатель, более чем в три раза. И здесь это не связано с тем, что дешевеют или поднимаются цены на билеты в том числе, это связано с тем, что к театру стало повышенное внимание», — сказал он.

Фото: РИА «Новости»

За пределами сцены. Как МХТ работает со зрителями Под руководством Хабенского театр уже выпустил 54 новые постановки. Среди последних — «Любовь, долги и сенокос» по произведениям Антона Чехова «Медведь» и «Предложение». При выборе материала художественный руководитель, по его словам, придерживался принципа: театр должен работать для людей и рассказывать о людях. МХТ также организовывал обсуждения, лекции и встречи. Разговор о том, как театр представлял себя зрителю, привел Хабенского к неожиданному открытию.

У нас никогда в МХТ не было сувенирной лавки! Константин Хабенский Художественный руководитель МХТ им. Чехова

Хабенский счел сувенирную продукцию еще одним способом рассказать о театре. При этом о сроках открытия лавки он не сообщил. МХТ расширил и гастрольную географию. Артисты побывали в Китае, Японии, Венесуэле и Казахстане. Коллектив также приезжал в российские атомные города, чтобы встретиться со зрителями, которым непросто попасть на спектакль в Москве. Кроме того, театр продолжил совместные проекты с Роскосмосом, артисты регулярно выступали на Байконуре.

Фото: РИА «Новости»

Люди театра. Что изменилось за кулисами Хабенский рассказал и о поддержке сотрудников. За пять лет средняя зарплата в театре выросла на 60%. Работникам предусмотрели ежемесячные выплаты на детей и социальное жилье. Для молодых деятелей культуры появились Премия Художественного театра и конкурс короткометражного кино. Театр также укрепил связи с музеем и Школой-студией МХАТ, которую Хабенский возглавил в марте. У Школы-студии уже работал собственный фонд целевого капитала; в этом году в нем сформировали отдельный капитал для выплаты стипендий. «Когда я услышал цифры, которые ежемесячно за отличную учебу, повторяю — за отличную учебу, только одни „пятерки“, получают студенты Школы-студии, первый вопрос у меня был „На сколько часов вам хватает этой стипендии?“» — воскликнул худрук.

Реальная помощь. Как театр и фонд объединили усилия Отдельно Хабенский остановился на работе своего благотворительного фонда. За 20 лет его поддержку получили почти пять тысяч детей и молодых людей с онкологическими заболеваниями. Фонд также помогал оснащать медицинские учреждения и повышать квалификацию врачей в регионах. По словам Хабенского, организация начала вкладывать средства и в науку. К работе фонда могли присоединиться зрители спектакля «Поколение Маугли» — совместного благотворительного проекта МХТ и фонда Хабенского. Так театр связал одну из своих постановок с помощью подопечным фонда. Все эти перемены за пятилетний работы Хабенского складывались для него в одну задачу: сделать театр ближе к людям и дать ему опору для развития. Теперь МХТ предстоит превратить результаты первых пяти лет в работу на годы вперед.