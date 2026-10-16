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    Мост XIX века отреставрировали в Александровском парке в Царском Селе

    В Александровском парке завершили восстановление моста со шлюзом — объекта культурного наследия. Работы заняли больше года, сообщает газета «Петербургский дневник».

    Мост между Крестовым каналом и Детским прудом построили в конце XIX века. Его металлические фермы украсили художественным литьем, а ограждение составили из чугунных тумб и кованых решеток с растительным орнаментом, передает Piter.tv.

    Шлюз пропускал воду и позволял переплывать на лодке из пруда в канал. Этим часто пользовались дети последнего российского императора Николая II.

    Предыдущую реставрацию провели в 1991–1994 годах. Тогда специалисты изготовили гидромеханическое оборудование и ворота, отремонтировали фундамент, перебрали устои и заменили металлический настил деревянным.

    К началу 2020-х годов сооружению вновь потребовался ремонт. Заместитель директора по реставрации музея-заповедника «Царское Село» Андрей Федоров сообщил, что обследование выявило недопустимое состояние дорожного покрытия, облицовки устоев и конструкции шлюза. Остальные элементы признали ограниченно работоспособными.

    Каменные опоры частично разрушились, ограждения покрылись трещинами и утратили часть декора. Настил износился, механизм ворот получил повреждения. Центр «Специалист» разработал проект и выполнил работы после согласования с органом охраны памятников Санкт-Петербурга.

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