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    «Фандом Фест ВКонтакте» пройдет в Москве в эти выходные

    Фото: РИА «Новости»

    «ЦСКА Арена» примет масштабный «Фандом Фест ВКонтакте» 10 и 11 октября. Пресс-служба медиахолдинга опубликовала гид по фестивалю.

    Программа включает эксклюзивные презентации фильмов, сериалов, видеоигр и комиксов. Гостей «Фандом Феста» ждут тематические лекции о хоррорах и фэнтези, а также конкурсы косплея и танцевальных каверов. Лекторий и главную сцену переведут на русский жестовый язык.

    Шоу первого дня проведут GraysonFin и Александр Гаврилин. Хедлайнером 10 октября же станет южнокорейский рэпер BewhY. Во второй день на сцену выйдут ведущие Никита Моисеев и Владимир Канухин, а завершит фестиваль концерт k-pop-группы W24.

    Также на площадке будут работать Аллея авторов и Аллея косплееров с известными представителями индустрии. Полную программу фестиваля можно посмотреть здесь.

    Ранее стало известно, что российский исполнитель Lida и корейско-американский рэп-артист Крис Хан записали официальную песню «Фандом Феста» от «ВКонтакте». Трек «Она любит k-pop» вышел 25 сентября.

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