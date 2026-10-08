«Фандом Фест ВКонтакте» пройдет в Москве в эти выходные

«ЦСКА Арена» примет масштабный «Фандом Фест ВКонтакте» 10 и 11 октября. Пресс-служба медиахолдинга опубликовала гид по фестивалю.

Программа включает эксклюзивные презентации фильмов, сериалов, видеоигр и комиксов. Гостей «Фандом Феста» ждут тематические лекции о хоррорах и фэнтези, а также конкурсы косплея и танцевальных каверов. Лекторий и главную сцену переведут на русский жестовый язык.

Шоу первого дня проведут GraysonFin и Александр Гаврилин. Хедлайнером 10 октября же станет южнокорейский рэпер BewhY. Во второй день на сцену выйдут ведущие Никита Моисеев и Владимир Канухин, а завершит фестиваль концерт k-pop-группы W24.

Также на площадке будут работать Аллея авторов и Аллея косплееров с известными представителями индустрии. Полную программу фестиваля можно посмотреть здесь.

Ранее стало известно, что российский исполнитель Lida и корейско-американский рэп-артист Крис Хан записали официальную песню «Фандом Феста» от «ВКонтакте». Трек «Она любит k-pop» вышел 25 сентября.