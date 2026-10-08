В Казахстане завершили съемки фильма «Доспехи Бога. Ультиматум» с Джеки Чаном

Съемочная группа завершила работу над фильмом «Доспехи Бога. Ультиматум» с Джеки Чаном в главной роли. О съемках и планах на международный прокат сообщил AstanaTV .

Команда работала в Алма-Ате, Алматинской и Мангистауской областях. В Астане Чан встретился с первым вице-министром культуры и информации Канатом Искаковым и рассказал о впечатлениях от работы в стране. Актер отметил живописную природу и возможности Казахстана для международных кинопроектов.

«Я делал фильмы по всему миру. И знаете, что самое забавное? На каком бы языке вы ни говорили, мы, кинематографисты, всегда думаем и общаемся на одном языке. <…> Было столько разных языков, но при этом все прекрасно понимали друг друга. К тому же я ни в одной стране не получал столько подарков, сколько в Казахстане!» — рассказал Чан.

«Доспехи Бога 4: Ультиматум» станет заключительной частью франшизы. Создатели запланировали премьеру на февраль 2027 года.

Ранее стало известно, что в России готовят полнометражную экранизацию повести Аркадия и Бориса Стругацких «Отель „У погибшего альпиниста“». Премьеру фильма назначили на 28 января 2027 года.