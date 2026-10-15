Кинокритик Угольников счел новый фильм с Брэдом Питтом беспроигрышным вариантом

На прошлой неделе в России в прокат вышел голливудский фильм «Сердце зверя» с Брэдом Питтом — история о ветеране и его собаке. За несколько уикендов картина уже успела окупить себя. Будет ли она так же популярна у нас, как и на Западе, 360.ru рассказал кинокритик Сергей Угольников.

По его мнению, у фильма есть все шансы на успех в России: в кадре любимчик публики Брэд Питт, да еще и с собакой.

«Брэд Питт очень дорог нашему зрителю. У нас его особенно любят девочки. А мальчики пойдут на ветерана. Питт — это беспроигрышный вариант», — отметил кинокритик.

Выбор Питта вместо Стэйтема Угольников назвал удачным, так как последний не всех зрителей цепляет.

«Он не такой хороший, как Брэд Питт и Юра Борисов — они своей улыбкой всех уделывают. У Стэйтема такой нет. Он токсично-мускулистый, и это, в принципе, не проблема, но просто не всем нравится», — подытожил он.

О чем фильм, как проходили съемки и почему картина могла вовсе не выйти, читайте в нашей статье.