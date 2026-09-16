В московском метро открылась выставка художников

Галерея молодых художников начала работать в переходе между станциями «Динамо» и «Петровский парк» в московском метрополитене. Пассажиры могут ознакомиться с копиями работ по дороге с работы.

В выставке на необычной площадке участвуют художники из Подмосковья и других регионов.

Создатели предполагают, что проект поможет познакомить широкую аудиторию с современной академической школой и сохранить интерес к российскому культурному наследию.

Программный директор ярмарки «Арт Россия» Лариса Удовиченко отметила, что выставку запустили, чтобы открывать новые имена, показывать авторов, которые не выходили раньше в экспозиционное пространство, а также знакомить с новыми техниками и направлениями в живописи.

«В данном случае мы показываем академических художников», — подчеркнула она.

Ранее в Наро-Фоминске прошла выставка ретроавтомобилей. Посетителям продемонстрировали 25 машин и мотоциклов.