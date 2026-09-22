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    Свет и тьма делят сутки поровну. Приметы, запреты и традиции осеннего равноденствия

    Историк Сапелкин объяснил, в чем суть праздника осеннего равноденствия

    ChatGPT
    Фото: ChatGPT

    Мы привыкли к тому, что есть самый длинный день в году и самый короткий — их называют летним и зимним солнцестоянием. Однако существует осеннее равноденствие, и о нем люди знают не так много. С чем связан этот праздник, какими традициями и ритуалами его сопровождали и что можно и нельзя было делать нашим предкам в этот день, выяснил 360.ru.

    Что такое осеннее равноденствие

    Осеннее равноденствие связано с расположением Земли относительно Солнца: в этот момент светило пересекает небесный экватор и переходит из северного полушария в южное.

    «День становится равен ночи, после этого он начинает сокращаться», — объяснил 360.ru писатель-публицист, историк-религиовед Николай Сапелкин.

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    Год от года число и время осеннего равноденствия меняются с разницей один-два дня и случаются в период с 20 по 23 сентября. В 2026 году это произойдет в среду, 23 сентября, в 03:05 по московскому времени.

    В древности люди вели учет времени по Солнцу и Луне, поэтому они всегда обращали внимание на любые изменения, в том числе когда день равен ночи и когда он уменьшается и увеличивается.

    Традиции и ритуалы осеннего равноденствия

    У каждого народа и страны существуют свои приметы и обычаи этого дня. Например, в христианском мире этот день близок к Рождеству Пресвятой Богородицы, 21 сентября.

    Tenzin Nyida/XinHua
    Фото: Tenzin Nyida/XinHua/www.globallookpress.com

    «Этнографы предполагают, что в старину (до христианства. — Прим. ред.) этот день был связан с Землей, когда заканчивался сельскохозяйственный год. Люди собирали весь урожай и давали Земле отдохнуть, благодарили свою кормилицу», — отметил историк.

    Интересно

    С приходом православия фокус сместился на почитание Божией Матери. Однако образ Земли как кормилицы и образ Богоматери постепенно слились, отсюда и выражение «мать сыра земля». В этом смысле евангельская история о Деве Марии обрела на Руси свое особое звучание, отметил Сапелкин.

    «На Руси очень ценили мать как человека, который родил и выкормил. Это чувство переходило и в уважение к Божией Матери. Когда люди шли в храм и молились Деве Марии, то, конечно, каждый вспоминал и свою мать», — объяснил историк.

    В этот день строго запрещалась любая работа: время отводилось молитве и отдыху. Отсюда, к слову, и слово «праздник», то есть время жить праздно, ничего не делая.

    Помимо посещения храма и отдыха, в этот день ходили в гости либо к матери, либо к теще, в зависимости от того, кто в какой семье жил. Праздник старались проводить в кругу близких.

    Tenzin Nyida/XinHua
    Фото: Tenzin Nyida/XinHua/www.globallookpress.com

    Чаще всего в осеннее равноденствие хозяйки пекли хлеб из муки нового урожая и угощали им всех, кто приходил в дом. Так благодарили Землю за дары. Остатки каравая раздавали нуждающимся, чтобы достаток не покидал семью.

    Еще один распространенный обычай — обновление огня в доме. Старое пламя гасили и зажигали новое, которое должно было гореть до весны. Считалось, что так в жилище приходят тепло и удача на весь холодный сезон.

    Девушки в этот день гадали на суженого, а хозяйки — на урожай будущего года. Кроме того, в некоторых губерниях к равноденствию приурочивали «засидки»: после полевых работ женщины садились за прялки и шитье, а вечера коротали вместе, чтобы зима прошла не в одиночестве.

    Robin Loznak
    Фото: Robin Loznak/www.globallookpress.com

    Что можно и нельзя было делать на Руси 21 сентября

    В день осеннего равноденствия люди старались не работать. В том числе запрещалась и любая женская работа, например по дому, уточнил Сапелкин.

    «Однако готовка вкусной пищи к празднику трудом не считалось. Это была радость, и она не запрещалась. Потому что подразумевалось, что в этот день вся семья посидит за столом с угощениями», — отметил историк.

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    Фото: РИА «Новости»

    Что можно и нужно было делать: