Сегодня 19:00 Свет и тьма делят сутки поровну. Приметы, запреты и традиции осеннего равноденствия Историк Сапелкин объяснил, в чем суть праздника осеннего равноденствия Фото: ChatGPT Эксклюзив

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Мы привыкли к тому, что есть самый длинный день в году и самый короткий — их называют летним и зимним солнцестоянием. Однако существует осеннее равноденствие, и о нем люди знают не так много. С чем связан этот праздник, какими традициями и ритуалами его сопровождали и что можно и нельзя было делать нашим предкам в этот день, выяснил 360.ru.

Что такое осеннее равноденствие Осеннее равноденствие связано с расположением Земли относительно Солнца: в этот момент светило пересекает небесный экватор и переходит из северного полушария в южное. «День становится равен ночи, после этого он начинает сокращаться», — объяснил 360.ru писатель-публицист, историк-религиовед Николай Сапелкин.

Интересно Год от года число и время осеннего равноденствия меняются с разницей один-два дня и случаются в период с 20 по 23 сентября. В 2026 году это произойдет в среду, 23 сентября, в 03:05 по московскому времени.

В древности люди вели учет времени по Солнцу и Луне, поэтому они всегда обращали внимание на любые изменения, в том числе когда день равен ночи и когда он уменьшается и увеличивается. Традиции и ритуалы осеннего равноденствия У каждого народа и страны существуют свои приметы и обычаи этого дня. Например, в христианском мире этот день близок к Рождеству Пресвятой Богородицы, 21 сентября.

Фото: Tenzin Nyida/XinHua / www.globallookpress.com

«Этнографы предполагают, что в старину (до христианства. — Прим. ред.) этот день был связан с Землей, когда заканчивался сельскохозяйственный год. Люди собирали весь урожай и давали Земле отдохнуть, благодарили свою кормилицу», — отметил историк.

Интересно С приходом православия фокус сместился на почитание Божией Матери. Однако образ Земли как кормилицы и образ Богоматери постепенно слились, отсюда и выражение «мать сыра земля». В этом смысле евангельская история о Деве Марии обрела на Руси свое особое звучание, отметил Сапелкин.

«На Руси очень ценили мать как человека, который родил и выкормил. Это чувство переходило и в уважение к Божией Матери. Когда люди шли в храм и молились Деве Марии, то, конечно, каждый вспоминал и свою мать», — объяснил историк. В этот день строго запрещалась любая работа: время отводилось молитве и отдыху. Отсюда, к слову, и слово «праздник», то есть время жить праздно, ничего не делая. Помимо посещения храма и отдыха, в этот день ходили в гости либо к матери, либо к теще, в зависимости от того, кто в какой семье жил. Праздник старались проводить в кругу близких.

Фото: Tenzin Nyida/XinHua / www.globallookpress.com

Чаще всего в осеннее равноденствие хозяйки пекли хлеб из муки нового урожая и угощали им всех, кто приходил в дом. Так благодарили Землю за дары. Остатки каравая раздавали нуждающимся, чтобы достаток не покидал семью. Еще один распространенный обычай — обновление огня в доме. Старое пламя гасили и зажигали новое, которое должно было гореть до весны. Считалось, что так в жилище приходят тепло и удача на весь холодный сезон. Девушки в этот день гадали на суженого, а хозяйки — на урожай будущего года. Кроме того, в некоторых губерниях к равноденствию приурочивали «засидки»: после полевых работ женщины садились за прялки и шитье, а вечера коротали вместе, чтобы зима прошла не в одиночестве.

Фото: Robin Loznak / www.globallookpress.com

Что можно и нельзя было делать на Руси 21 сентября В день осеннего равноденствия люди старались не работать. В том числе запрещалась и любая женская работа, например по дому, уточнил Сапелкин. «Однако готовка вкусной пищи к празднику трудом не считалось. Это была радость, и она не запрещалась. Потому что подразумевалось, что в этот день вся семья посидит за столом с угощениями», — отметил историк. Другие запреты: Ссориться, ругаться и выяснять отношения. Считалось, что конфликты в этот день притянут разлад в семью на весь год. Поэтому любые споры старались решать миром, а обиды — отпускать;

Отказывать в помощи и подавать милостыню с пренебрежением. На Руси верили: если в праздник оттолкнуть просящего, достаток и удача отвернутся от дома;

Брать в руки острые предметы и что-либо резать. В некоторых губерниях существовал запрет на ножи и топоры: так люди старались избежать беды;

Устраивать шумные гуляния и употреблять алкоголь. Праздник считался тихим и семейным, а излишества осуждались: время отводилось молитве, столу и близким;

Отправляться в дальнюю дорогу без необходимости. Дорога в этот день могла обернуться неприятностями, поэтому важные поездки старались перенести;

Начинать новые дела и давать обещания. Верили, что задуманное в осеннее равноденствие может пойти не по плану, а данное слово окажется невыполнимым.

Фото: РИА «Новости»