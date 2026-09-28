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    Путин заявил, что Жириновского не хватает в современных условиях

    Фото: РИА «Новости»

    Президент России Владимир Путин вспомнил основателя ЛДПР Владимира Жириновского во время обсуждения итогов выборов в Госдуму. Президент отметил, что в нынешних условиях отсутствие политика ощущается особенно заметно.

    Разговор о Жириновском начал председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. Он обратил внимание, что партия впервые участвовала в выборах в нижнюю палату парламента без своего многолетнего лидера.

    «Действительно, выборы прошли без Владимира Вольфовича Жириновского. И хотелось бы отметить, что нам его, конечно, не хватает, особенно в современных условиях», — ответил Путин.

    В апреле, к 80-летию со дня рождения политика, Путин посетил выставку «Жириновский. Продолжение. ЛДПР» в московском Манеже.

    Основатель и многолетний руководитель ЛДПР умер 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни в возрасте 75 лет.

    Встреча в Кремле прошла с участием руководителей партий, получивших представительство в Госдуме нового созыва.

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