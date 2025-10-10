Путин рассказал о подарках от бойцов СВО на день рождения

Путин рассказал о подаренных бойцами СВО иконах с вмятинами от пуль

Командующие группировками войск подарили президенту России Владимиру Путину на день рождения иконы с вмятинами от пуль, спасшие бойцов специальной военной операции. Об этом глава государства рассказал на пресс-конференции по итогам поездки в Таджикистан.

Он напомнил, что встретился с военными во время визита в Петропавловский собор Санкт-Петербурга.

«Один из командующих передал мне две иконы, которые были на наших бойцах. Эти иконы их спасли, на них вмятины от пуль», — заявил Путин.

Президент добавил, что очень благодарен за этот подарок и обязательно встретится со спасенными образами военными.

В день своего рождения, 7 октября, Путин провел совещание с руководством Минобороны и Генштаба, командующими группировками войск в зоне спецоперации.

Глава государства подвел предварительные итоги этого года и заявил, что российские войска освободили территорию в 4900 квадратных километров, где расположены 212 населенных пунктов.