Индийский режиссер призвал Россию и Индию снимать кино вместе

Индийский режиссер Амит Рай выступил за совместные съемки фильмов с Россией. Такое предложение он озвучил на бизнес-форуме «ТАЙМ» в Казани, его слова привело РИА «Новости» .

По мнению кинематографиста, у России и Индии общая аудитория и общий язык кино. Он отметил, что создатели фильмов думают не об аплодисментах, а о зрителе, который придет в кинотеатр, будет смеяться или плакать и уйдет с приятными впечатлениями.

Рай удивился, почему при отсутствии принципиальных различий страны до сих пор не работают вместе. Режиссер напомнил, что Махатма Ганди назвал свою первую ферму в Южной Африке в честь Льва Толстого, а в каждом индийском доме, где изучают актерское мастерство, есть книга Константина Станиславского «Работа актера над собой».

Для своей новой работы Рай выбрал пьесу «Вишневый сад». На открытии кинофестиваля в рамках форума показали фильм Рая «Ohh My Dog» — историю о потерявшихся мальчике и собаке.

Буквально на днях вышел заключительный эпизод телесериала по мотивам повести Аркадия и Бориса Стругацких «Трудно быть Богом». Кинокритик Сергей Сычев в беседе с 360.ru отметил, чем сюжет сериала отличается от оригинального произведения советских фантастов.