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    Индийский режиссер призвал Россию и Индию снимать кино вместе

    Режиссер Амит Рай: Россия и Индия должны снимать кино вместе

    Фото: РИА «Новости»

    Индийский режиссер Амит Рай выступил за совместные съемки фильмов с Россией. Такое предложение он озвучил на бизнес-форуме «ТАЙМ» в Казани, его слова привело РИА «Новости».

    По мнению кинематографиста, у России и Индии общая аудитория и общий язык кино. Он отметил, что создатели фильмов думают не об аплодисментах, а о зрителе, который придет в кинотеатр, будет смеяться или плакать и уйдет с приятными впечатлениями.

    Рай удивился, почему при отсутствии принципиальных различий страны до сих пор не работают вместе. Режиссер напомнил, что Махатма Ганди назвал свою первую ферму в Южной Африке в честь Льва Толстого, а в каждом индийском доме, где изучают актерское мастерство, есть книга Константина Станиславского «Работа актера над собой».

    Для своей новой работы Рай выбрал пьесу «Вишневый сад». На открытии кинофестиваля в рамках форума показали фильм Рая «Ohh My Dog» — историю о потерявшихся мальчике и собаке.

    Буквально на днях вышел заключительный эпизод телесериала по мотивам повести Аркадия и Бориса Стругацких «Трудно быть Богом». Кинокритик Сергей Сычев в беседе с 360.ru отметил, чем сюжет сериала отличается от оригинального произведения советских фантастов.

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