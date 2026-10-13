Умер звезда сериала «Во все тяжкие» актер Ар Джей Митт

Умер Ар Джей Митт — американский актер кино и телевидения, известный по своей роли в культовом сериале «Во все тяжкие». Об этом сообщило онлайн-изданиe TMZ .

По данным журналистов, актер скончался в Техасе в понедельник, 12 октября. Митту в августе исполнилось 34 года. По предварительной информации, его смерть не носит криминального характера.

В сериале «Во все тяжкие» Митт сыграл Уолтера Уайта-младшего, который страдает детским церебральным параличом, как и сам актер. Лента заняла первое место в списке 100 лучших сериалов XXI века по версии The New York Times.

Кроме того, он снимался в фильмах «Штамп», «Дом последних вещей», «Весенние каникулы», «Чернила дьявола», «Вегас». В кинематограф он попал благодаря кампании «Привлечение в искусство и СМИ людей с ограниченными возможностями».

Год назад издание Super.ru написало, что Ар-Джей Митт собирается женится на своей подруге Кеннеди Суарес.