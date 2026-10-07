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    Топор из фильма «Сияние» Стэнли Кубрика выставят на аукцион

    Фото: РИА «Новости»

    Лондонский аукционный дом Bonhams выставит на торги личный архив кинорежиссера Стэнли Кубрика. Лотами станут предметы из фильма ужасов «Сияние», в том числе топор и голубые платья близнецов. Об этом сообщила газета The Guardian.

    Топор из культовой сцены «Сияния» 1980 года с героем Джека Николсона выставят на продажу. Джек Торранс прорубил им запертую дверь, за которой пряталась испуганная жена Венди. Новому владельцу придется заплатить за реквизит от 30 до 50 тысяч фунтов стерлингов (от 3,4 до 5,6 миллиона рублей).

    С молотка уйдут также два небесно-голубых платья сестер-близнецов Алекса и Алекси Грейди, одна из четырех хлопушек. Bonhams проведет аукцион 3 февраля 2027 года после публичных выставок в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Париже и Лондоне.

    Ранее в Великобритании выставили на продажу участок, на котором жил Кубрик в годы работы над «Заводным апельсином». Владельцы просили за него более девяти миллионов долларов.

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