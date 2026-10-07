Сегодня 06:30 Погибший альпинист возвращается. Кто и как экранизировал фантастический детектив Стругацких Фото: 360.ru & Chatgpt Культура

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Российским зрителям снова покажут очередную экранизацию книги Аркадия и Бориса Стругацких. Готовится к выходу полнометражный фильм «Отель „У погибшего альпиниста“», дату премьеры назначили на 28 января 2027 года. Новый трейлер приоткрыл завесу тайны над новой картиной, а 360.ru нашел все, что известно о будущей премьере, повести братьев-фантастов и ее прошлых экранизациях.

Повесть Стругацких Повесть «Дело об убийстве, или Отель „У погибшего альпиниста“» (еще одна отходная детективному жанру) братья Стругацкие написали в 1969 году. Опубликована она была годом позже в журнале «Юность» и относилась к разряду детективно-фантастических произведений. Авторы признавались, что хотели изменить традиционное «убийство в закрытой комнате»: перед кульминацией читателю должно было открыться второе дно истории, которое полностью меняло бы взгляд на события. Правда, позже Борис Стругацкий признался, что «внезапный кульбит» не удался. Словом, вышел не детектив, а фантастическая история с традиционно густым налетом философии. Место действия — маленький горный отель «У погибшего альпиниста» неназванной европейской страны. Главный герой, от лица которого ведется рассказ, — средних лет инспектор полиции Петер Глебски.

Интересно Когда в 1988 году повесть впервые перевели на английский язык, ее назвали Inspector Glebsky’s Puzzle — «Загадка инспектора Глебски». При переводе во второй раз в 2015-м авторское название сохранили.

Отель населен немногочисленными, но неординарными жильцами. Помимо инспектора, там остановились пожилой фокусник с андрогинной племянницей, немолодой нувориш с красавицей-женой, «унылый шалун» — физик, «скандинавский бог» и мелкий шаромыжник. Плюс хозяин заведения, прислуга Кайса и сенбернар погибшего альпиниста. Неожиданно вся компания оказывается на несколько дней отрезана от мира: сошла лавина. Припасов вдоволь, выпивки тоже, но тут происходит то самое «убийство в запертой комнате»: погиб «скандинавский бог». И Глебски, который на службе занимался подлогами векселей и тому подобными «экономическими правонарушениями», приходится вести расследование. У всех есть что скрывать, но инспектор одержим вывести каждого на чистую воду. А тут еще до отеля добирается едва живой однорукий господин, который лишь добавляет сумятицы в голове полицейского.

Фото: Глебски допрашивает Луарвика, кадр из к/ф «Отель „У погибшего альпиниста“», 1979 год / YouTube

Наконец в одном из гостей удается распознать гангстера. Причем еще куча на подходе: они охотятся на парочку инопланетян, которые живут там же. Им бы удрать, да инспектор отказывается отдавать чемодан с генератором. Сочувствующие граждане силой отбирают у Глебски инопланетное добро и отдают пришельцам. Хеппи-энда не случилось — время упущено. Беглецов настиг гангстерский вертолет и расстрелял на горном снегу, а затем взорвался вместе с телами инопланетян. Глебски спустя много лет все пытается решить, прав ли он был, и снова и снова приезжает гостить в отель «У погибшего альпиниста».

Интересно Книгу Стругацких экранизировали несколько раз. Первыми за дело взялись поляки в 1976 году. Спустя два года отметился «Таллинфильм». В 1993 году вышел еще один польский фильм. Кроме того, в 2007 году по мотивам повести вышла компьютерная игра-квест «Отель „У погибшего альпиниста“».

«Отель „У погибшего альпиниста“», 1979 год Повесть в СССР экранизировали прибалты в 1979 году. Актеры произносили реплики на своих родных языках: кто на эстонском, кто на латвийском, кто на литовском. Но так как съемку вела киностудия «Таллинфильм», всех переозвучили на эстонском. А после картину дублировали еще раз на «Ленфильме», и герои заговорили по-русски. Так как в Прибалтике со снежными горами напряженка, их нашли в Казахстане. Натурные съемки проходили чуть выше знаменитого горнолыжного курорта «Шимбулак», что недалеко от Алма-Аты. Там же построили фасад отеля, который заносило настоящим снегом. А все внутренние помещения снимали в павильонах «Таллинфильма». Кино показывало заграничную жизнь, так что в интерьер отеля щедро сыпанули западного поп-арта и авангарда. Кстати, огромный настенный портрет погибшего альпиниста в холле — репродукция картины Keith американского художника Чака Клоуза.

Фото: Инспектор Глебски и сенбернар Лель у портрета, кадр из к/ф «Отель „У погибшего альпиниста“», 1979 год / YouTube

Работа оператора и художника-постановщика была выше всяких похвал, благодаря ей удалось практически полностью обойтись без спецэффектов. Отдельным моментом стала музыка: чуть ли не впервые в советском кино она была полностью электронной и идеально передавала ощущение тайны и присутствия инопланетного разума. Авторы остались не слишком довольны картиной, хотя сами написали к ней сценарий, от которого прибалты не особо отступили. Однако Борис Стругацкий считал, что фильму не хватило динамики, режиссер слишком сильно ушел в созерцательность в ущерб детективной интриге и внятному объяснению фантастических элементов. Кто бы говорил.

Фото: Кадр из к/ф «Отель „У погибшего альпиниста“», 1979 год / YouTube

«Отель „У погибшего альпиниста“», 2027 год Режиссер и актеры Недавно отечественные киноделы снова взялись за «Отель». Режиссером картины выступил Александр Домогаров — младший. Он сын своего отца от второго брака и однажды откровенно заявил, что поступил в театральное училище имени М. С. Щепкина, потому что «просто некуда было идти после школы». В те места, куда его хотели пристроить, нужны были или блат, или большие деньги. Домагаров-младший уже успел заявить о себе и как актер, и как режиссер. Его короткометражка «Детки в клетке» по рассказу Стивена Кинга получила премию на кинофестивале «Святая Анна». А фильм «Пальма» был удостоен Гран-при фестиваля «Виват, кино России!» и приза «Золотой витязь».

Фото: Александр Домогаров-младший, Москва, 2024 год. Пелагия Тихонова / РИА «Новости»

Перед выходом картины режиссер рассказал, что для кастинга «к именитым актерам ездили снимать пробы прямо в театры, что помогло визуализировать картину, сочинить ее прямо на пробах». Однако, видимо, подозревая, что результат такого оригинального подхода может смутить зрителя, подстраховался и заявил, что картина — не экранизация.

Важный момент: мы снимаем фильм по мотивам одноименной повести, это не экранизация. У нас есть новые линии, и часть персонажей раскрывается иначе, чем у Стругацких. Но посыл авторов мы оставили тот же. Александр Домогаров — младший, сайт «Кинопоиск»

Роль инспектора Петера Глебски досталась Евгению Цыганову, хозяина отеля сыграл Сергей Маковецкий, госпожу и господина Мозес представили Светлана Ходченкова и Александр Балуев. Также в фильме заняты Александр Лыков, Алена Михайлова, Дмитрий Лысенков, Лев Зулькарнаев, Алексей Розин, Федор Федотов и Марго Адаева.

Фото: Кадр из трейлера к/ф «Отель „У погибшего альпиниста“», 2027 год / YouTube

Съемки фильма Новый «Отель „У погибшего альпиниста“» — во всяком случае, так пишут критики — решили снять в жанре классического мрачного нуар-детектива с элементами мистики. На питчинге фильм представили как смесь «каминной Агаты Кристи с научной фантастикой». Неизвестно, за что прилетел такой эпитет британской писательнице, но сомнительно, что до ее уровня дотянуться даже в прыжке. Работали над фильма в Москве. Нарисованный 3D-отель «поселили» в горах Северной Осетии, оттуда же взяли ущелья и прочий снежный антураж. Кстати, гостиница значительно больше того камерного заведения, что обозначено у авторов. Видимо, мастера компьютерной графики не смогли создать что-то менее масштабное.

Фото: Кадр из трейлера к/ф «Отель „У погибшего альпиниста“», 2027 год / YouTube

Судя по трейлеру, отталкивались именно от сценария, а не от повести. Различие можно заметить в самом начале: это в книге Глебски проводит отпуск в горах, а в версии для кино его вызвали ложным сообщением о порче лыж и автопокрышек. Правда, в новой версии полицейский заявляет, что «приехал предотвратить убийство». Если оставить этот момент и актерский состав — тут, как говорится, на вкус и цвет все фломастеры разные, — то снова выплыла история с собакой. Не везет им с создателями кино по Стругацким. Роль сенбернара Леля в новой версии сыграл метис овчарки. Нет слов, пес красивый, наверняка умный, просто он не из этой оперы.

Фото: Кадр из трейлера к/ф «Отель „У погибшего альпиниста“», 2027 год / YouTube

А ведь все эти мелочи к черту разбивают логику повествования. Отель маленький, и тем объясняется его немногочисленная публика. Сенбернар — потому что их специально вывели для поиска и спасения заблудившихся в горах и засыпанных лавиной людей. Да и его меланхоличная морда и неспешные повадки нужны по сюжету. Есть подозрение, что в полной версии фильма нюансов из разряда «не туда» будет еще больше. Это подтверждают и сами актеры. Лысенков поделился, что «роль Симонэ значительно расширена в сравнении с повестью Стругацких». Ходченкова обещает, что у ее госпожи Мозес «будет новая дополнительная линия».

В сценарии Глебски — мужчина, переживший семейную драму, психологическую травму и живущий этими событиями. Это приключение, которое ему приходится испытать, распутывая дело, должно вернуть его к жизни. Евгений Цыганов, сайт «Кинопоиск»

Судя по таким откровениям, досталось всем. А больше всех — зрителям, особенно тем, кто ценит произведения братьев Стругацких. Дело не только в проклятом псе, неудачной Брюн (которую только слепой идиот сможет попутать с парнем), доминатрикс Мозесихи, неправильном отеле и режиссере, впутавшемся в мелкую роль. Дело в отношении киношников к своей работе, к ее качеству. Тот первый советский фильм, может быть, сегодня смотрится наивно и немного затянуто, но его создатели хотели привнести что-то новое — и не в сценарий! У них получилось: новаторская съемка, интересное визуальное решение, необычная музыка заслужили престижный приз «Серебряный астероид» на ежегодном Международном кинофестивале фантастического кино в Италии. Но такое кино почему-то больше не делают.