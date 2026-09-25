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    Технолог Бурматнов объяснил, что керамическая хлебница сохраняет выпечку до семи дней

    Преподаватель Университета РОСБИОТЕХ Валерий Бурматнов рассказал, как хранить хлеб дома. Он советует держать его при комнатной температуре, а в холодильник убирать только при необходимости, сообщает Ura.ru.

    По словам Бурматнова, подходящая температура для хранения хлеба — от +20 до +25 градусов. В холодильнике он быстрее черствеет. Летом хлеб все же можно туда убрать: пакет с отверстиями или тканевый мешок защитит его от посторонних запахов и поможет сохранить влажность. Холодильник также предотвращает появление картофельной болезни хлеба.

    Хлеб можно хранить в хлебнице, пакете или пищевой фольге. В обычном пакете нужны отверстия для воздуха, иначе возникнет парниковый эффект. В бумажном пакете изделие высыхает за один-два дня. Многоразовые пакеты с перфорированными прокладками позволяют сохранить его свежим до 10 дней.

    Бурматнов советует выбирать керамическую хлебницу: в ней хлеб сохраняет свои качества до семи дней. В пластиковой или металлической хлебнице его можно держать до трех дней, затем может появиться плесень. Деревянная хлебница впитывает запахи и загрязняется, поэтому ее нужно менять каждые два-три года. Из деревянных вариантов технолог выделил можжевельник, березу и лиственницу.

    По данным Роспотребнадзора, белый хлеб сохраняет полезные свойства до 24 часов после выпекания, ржаной и ржано-пшеничный — до 36 часов. Для изделий массой менее 200 граммов срок хранения не превышает 16 часов.

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