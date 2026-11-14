Рваные пряди и округлый силуэт. Стали известны трендовые стрижки на предстоящую зиму

Стилист Аванесов: зимой в тренде будут стрижки пикси и мягкий шег

Этой зимой в тренде короткие стрижки с округлыми силуэтами и рваными прядями. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказал топ-стилист бьюти-пространства «Шевелюр» Александр Аванесов.

Стилист посоветовал обратить внимание на стрижки пикси и бикси, которые характеризуются округлыми силуэтами и удлиненными прядями.

«В бикси сохраняются мягкие пряди у лица, а затылочная зона выглядит более короткой и объемной. Мне особенно нравится сочетание короткого затылка и подвижных передних прядей: оно красиво подчеркивает линию шеи и придает прическе характер», — отметил Аванесов.

Также популярным этой зимой может стать мягкий шег с рваными прядями и плавными переходами. По словам стилиста, особенностями шега является его многослойность.

«Короткие пряди создают объем на макушке и вокруг лица, а более длинные формируют свободный, подвижный силуэт. Его часто дополняют челкой, которая слегка касается бровей или распадается на две стороны», — поделился стилист.

Мягкий шег будет эффектно смотреться на волнистых волосах. Также стоит присмотреться к удлиненному бобу и стрижке «бабочке».

В парикмахерском искусстве наметились четкие тренды. Для женщин в тренде остаются пикси, шегги и классическое каре с тяжелым ровным срезом без градуировки, а также длинные волосы, которым форму придают с помощью каскада.