Иркутский охотнадзор спас застрявшую в заборе косулю

В Братском районе Иркутской области люди помогли застрявшей в заборе косуле. Об этом сообщила Служба по охране и использованию объектов животного мира в соцсети «ВКонтакте» .

Дикое копытное оказалось в ловушке в городе Вихоревке. Прохожие сообщили о попавшей в беду косуле в охотнадзор.

Спасательную операцию возглавил старший госинспектор отдела охраны животного мира Игорь Симаков. Вместе с неравнодушными гражданами он аккуратно освободил лесную гостью.

«После ветеринарного осмотра, убедившись, что серьезных повреждений нет и состояние животного не вызывает опасений, косулю выпустили в естественную среду обитания», — сообщили в охотнадзоре.

Ранее житель Ольхонского района Иркутской области спас собаку, вмерзшую в лед на реке Малая Анга. Животное отвезли в ветеринарную клинику.