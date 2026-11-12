360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Иркутский охотнадзор спас застрявшую в заборе косулю

    В Братском районе Иркутской области люди помогли застрявшей в заборе косуле. Об этом сообщила Служба по охране и использованию объектов животного мира в соцсети «ВКонтакте».

    Дикое копытное оказалось в ловушке в городе Вихоревке. Прохожие сообщили о попавшей в беду косуле в охотнадзор.

    Спасательную операцию возглавил старший госинспектор отдела охраны животного мира Игорь Симаков. Вместе с неравнодушными гражданами он аккуратно освободил лесную гостью.

    «После ветеринарного осмотра, убедившись, что серьезных повреждений нет и состояние животного не вызывает опасений, косулю выпустили в естественную среду обитания», — сообщили в охотнадзоре.

    Ранее житель Ольхонского района Иркутской области спас собаку, вмерзшую в лед на реке Малая Анга. Животное отвезли в ветеринарную клинику.

    Читайте также

    Русские и боевой медведь. Вирусный снимок из леса заинтриговал соцсети

    Пес породы корги выбежал на поле на матче по американскому футболу НФЛ

    В Индонезии дети оседлали питона: кадры, от которых мурашки по коже

    Русские и боевой медведь. Вирусный снимок из леса заинтриговал соцсети

    Пес породы корги выбежал на поле на матче по американскому футболу НФЛ

    В Индонезии дети оседлали питона: кадры, от которых мурашки по коже