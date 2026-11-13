Манул Тимофей стал любимцем китайских туристов

Некоторые туристы из Китая специально приходят в Московский зоопарк, чтобы увидеть манула Тимофея. Об этом сообщила ТАСС генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

«А то, что граждане КНР любят манулов и знают Тимофея, — это правда. Гости из Китая действительно приходят в зоопарк специально, чтобы увидеть его — он стал настоящим „пушистым послом“ между нашими культурами», — отметила директор.

Тимоша давно стал звездой китайских соцсетей, его называют «звездным манулом». А в октябре созданного по его образу персонажа Тусунь Сяомо представили на выставке China Licensing Expo 2026 в Шанхае. Милого мультяшного кота разработали совместно с Агентством креативных индустрий Москвы.

Тимофей успешно продолжает зажировку, сейчас он весит шесть килограммов. Своего пикового веса, 6,5-7 килограммов, хищник достигает в декабре–январе. К зиме палласов кот меняет мех, он становится очень густым и длинным.