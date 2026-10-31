31 октября 2026 07:00 Тайна похорон Сталина. Чем напугал мертвый вождь и какую тайну скрыл навеки его новый гроб Фото: РИА «Новости» Интересное

СССР

Памятники

Россия

История

Иосиф Сталин

Поздним вечером 31 октября 1961 года Красная площадь погрузилась в зловещую тишину. В подземной лаборатории спешно и совершенно секретно готовили к новым похоронам Сталина, который умер восемь лет назад. Почему и кого «отец народов» напугал даже мертвым, что пропало из его гроба и зачем понадобились тонны бетона для новой могилы, разобрался 360.ru.

Попросил лично Ленин Тело Сталина находилось в мавзолее восемь лет. Это невыносимо злило Хрущева, как вспоминал в мемуарах председатель КГБ того времени Владимир Семичастный. К 1961 году борьба с «культом личности» шла полным ходом. Последний удар сталинизму Хрущев решил нанести на очередном съезде. Памятники «отцу народов» постепенно сносили по всей стране, теперь же новый партийный начальник решил окончательно избавиться от его тени. Выступление Хрущева на XXII съезде поддержали его единомышленники. Председательствовавший Николай Шверник передал слово первому секретарю Ленинградского обкома КПСС Ивану Спиридонову, который внес предложение о выносе тела Сталина из Мавзолея. Вслед за ним на трибуну поднялась 77-летняя «старая большевичка» Дора Лазуркина, состоявшая в партии с 1902 года и прошедшая через сталинские лагеря. Ее выступление превратилось в эмоциональную кульминацию съезда, Лазуркина заявила, что вынести Сталина из мавзолея ее попросил сам Ленин.

Он передо мной как живой стоял и сказал: «Мне неприятно быть рядом со Сталиным, который столько бед принес партии». Дора Лазуркина

Уровень сюрреализма аргумента сломал даже сомневающихся. Постановление перезахоронить тело Сталина встретили аплодисментами.

Фото: РИА «Новости»

Где хоронили Сталина и чего побоялись Устраивать официальную церемонию партийные бонзы побоялись. Хрущев не исключал того, что простые граждане СССР выйдут на Красную площадь с протестом, хотя демонстраций в те времена не вызывали и более жесткие инициативы власти. Руководить процедурой поставили главу «девятки» КГБ Николая Захарова. В организации ему помогал комендант Кремля Андрей Веденин. Собрали солдат, те сколотили «отцу народов» простенький деревянный гроб. Везти на кладбище останки человека, который привел страну к победе над фашизмом, побоялись. Поэтому некрополь решили сделать прямо под кремлевскими стенами. Все проводилось в ужасной спешке. Утром 31 октября в газете «Правда» вышла статья с решением съезда о мавзолее. Уже вечером того же дня останки Сталина должны были захоронить.

Фото: РИА «Новости»

Что пропало из гроба Сталина Верхушку партии не удовлетворил простой перенос гроба в другое место. В мавзолей 31 октября прислали специальную комиссию, руководил ей Николай Шверник — второй председатель президиума. Подготовка тела к захоронению выглядела скорее разграблением гробницы фараона. Началось это не сразу: офицеры Кремлевского полка бережно подняли саркофаг с постамента и перенесли его в подземную лабораторию. Тело Сталина извлекли из-под стеклянного колпака и переложили в деревянный гроб. На лице покойного генсека по-прежнему четко проступали шрамы от оспин, одет он был в маршальский мундир. С его лацкана сняли Золотую Звезду Героя. Срезали шитые золотом погоны — Сталин был единственным в истории СССР генералиссимусом. Позарились даже на золотые пуговицы. Их спороли с кителя, вместо них пришлось спешно пришивать латунь. Собравшимся Шверник объяснял, что этого требует процедура. Драгоценные регалии, обещал он, переправят в музей. Возразить функционеру никто не посмел. Все понимали, что это очередной приказ сверху. Десталинизация самого Сталина. Тело вождя до самого лба прикрыли темной вуалью. Словно не хотели смотреть в его давно закрытые глаза.

Фото: РИА «Новости»

Как хоронили Сталина. Зачем бетон? Оставалось главное, сами похороны. На удачу партийных лидеров, тем вечером по Красной площади чеканили шаг бойцы Красной армии. Полным ходом шла подготовка к параду, лязгали гусеницами танки, тишину кромсали зычные окрики офицеров. Вокруг мавзолея спешно возвели фанерные стенки. Поставили их так, чтобы отгородить место под стеной Кремля, где и задумали спрятать останки вождя. Сама зона вокруг Мавзолея мгновенно превратилась в стройплощадку. Под громкий барабанный бой и звуки маршей духового оркестра, внутри периметра началась подготовка к выносу тела. Декорация сработала безупречно: город продолжал жить обычной жизнью, не подозревая, что за фанерными щитами новые главари стыдливо прячут символ уходящей эпохи. Скрываясь за стенкой, к месту захоронения прошла небольшая процессия. Вел ее Шверник. Могилу, по настоянию Хрущева, сделали странной, выложили дно и стены бетонными блоками. Скорее бункер, а не могила.

Фото: РИА «Новости»

И вместо земли на гроб вылили несколько тонн бетона. Словно опасались увидеть Сталина уже в роли каменного гостя в своей спальне. Еще до полуночи скромные похороны вождя СССР завершились. Довольные члены партии разъехались по домам, хотя звали их и в особую комнату. В мавзолее есть такая: сюда члены политбюро спускались выпить и закусить на демонстрациях трудящихся. Веденин организовал какой-никакой поминальный стол. Немногочисленные собравшиеся, в числе которых был и Микоян, поминать Сталина в мавзолее отказались. Могилу же украсили тяжелой мраморной плитой с простой надписью «И. В. Сталин». Заменят ее много позднее, бюст генералиссимуса у стен Кремля и вовсе поставят в начале 70-х годов.

Фото: РИА «Новости»

Здесь был Сталин Пока у Кремлевской стены сооружали последний бункер Сталину, у Мавзолея кипела работа. Сотрудники спецлаборатории за два часа вернули хрустальный саркофаг с телом Владимира Ленина в центр траурного зала, словно и не было рядом второго никогда. Проблема возникла с фасадом. Огромная надпись «Ленин Сталин» была высечена на толстой гранитной плите. Той ночью имя Сталина скромно завесили белой тканью. Затем ее заложили временной фанерной накладкой — раскрасили ее под камень. Снимать 40-тонную гранитную плиту пришлось в режиме аврала. Ее вывезли в Долгопрудный, где она и хранилась несколько десятилетий. Уже утром 1 ноября 1961 года Мавзолей открылся для посетителей в обычном режиме. Потянулись в усыпальницу привычные очереди приезжих.

Фото: РИА «Новости»

Его боятся даже мертвым Сила личности Сталина была столь высока, что даже участвовавшие в его перезахоронении люди не могли сдержать эмоций. Шверник, только что срезавший с мундира вождя золотые пуговицы, плакал. Сожалел и Алексей Косыгин, который едва не попал под жестокие жернова репрессий. В свое время Сталин лично присылал ему протоколы допросов его ближайших друзей. В застенках те признавали, что Косыгин готовил переворот и вообще был против власти Советов. И все же, теперь Алексей Косыгин, первый председатель Совминтерна СССР, был печален. Как выяснилось через 20 лет, на перезахоронение Сталина крайне резко отреагировала Любовь Орлова. Великая артистка в своих дневниках писала, что считает Хрущева сотоварищи подлыми людьми, которые предали своего лидера. Орлова напоминала, что при жизни Сталина никто не смел ему поперек слова сказать.

Они боятся его даже мертвого, иначе бы не вынесли из Мавзолея. Тайком! Яко тать в нощи. Любовь Орлова

Фото: РИА «Новости»

Народ молчал Хрущев и его команда опасались волнений зря. Партийные бонзы, готовившиеся к возможным выступлениям сторонников генералиссимуса, столкнулись с обескураживающим равнодушием москвичей. Безусловно, все понимали значимость и уровень показательности события. Спроси сегодня у любого прохожего, чем запомнился Хрущев — тот ответит: вынес Сталина и сажал кукурузу. Ходили по стране и конспирологические теории. Некоторые считали, что в гроб в новой могиле пустует. Появилась байка и о венке с надписью «Посмертно репрессированному — от посмертно реабилитированных». Свое слово сказал Александр Солженицын. Он связал действия Хрущева по десталинизации с разрешением публикаций своих работ. Евгений Евтушенко откликнулся на решение убрать Сталина из мавзолея весьма острым стихотворением, с призывом «утроить у плиты караул, чтоб Сталин не встал». В стране хватало и несогласных с поэтом. Однако видимой реакции не последовало. Страна, которая всего восемь лет назад встретила весть о смерти Сталина истерикой, предпочла памяти забытье.

Фото: РИА «Новости»

Зачем Хрущев это сделал Вопрос о том, зачем Хрущев показательно вынес Сталина из мавзолея, неоднократно обсуждали историки. Некоторые считали, что политик мстил за свои страхи и понимал, что такая сильная фигура, какой был вождь, номенклатуре не нужна. Можно было отойти от сталинизма более спокойно, чтобы не пробуждать в обществе критические настроения. Такой путь позднее изберут уже преемники Хрущева. Ученые находили важным и то, что Сталина перезахоронили к исторической дате, принимали Третью программу КПСС. Вероятно, Хрущев искренне верил, что в светлое будущее коммунистов не пустят, пока они окончательно не рассчитаются с прошлым.