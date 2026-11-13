Первым делом — еловые ветки. Ну, а елочка? А елочка потом. Откуда пошла традиция наряжать новогоднее дерево
Дизайнер Романюк рассказала о трендах в новогоднем декоре 2027 года
Кажется, что наряжать елку на Новый год в России начали испокон веков, но на самом деле традиция пришла к нам из Германии, а привез ее Петр I. Потом елку запрещали как «буржуазный пережиток», возвращали с красной звездой вместо Вифлеемской, украшали дирижаблями и серпом с молотом. Как менялась главная новогодняя традиция и что модно вешать на дерево в 2027 году — в материале 360.ru.
Когда начали наряжать елки
Мало кто знает, что первыми елки начали наряжать немцы. Древние германские племена почитали хвойные деревья как символ вечной жизни и обиталища лесных духов.
В XVI веке обычай связали с протестантским движением Мартина Лютера, который интерпретировал елку как райское дерево, украшенное яблоками — символом плода и сладостями. А наряжали ее к Рождеству. Позднее съедобные яблоки заменили стеклянными, то есть привычными нам шарами, а еще на елках зажигали свечи.
В Россию традицию украшать елку привез, как и многое из Европы, Петр Первый. Первое, что он сделал, — переместил празднование Нового года с сентября, как это было принято ранее, так как к тому моменту заканчивалась сборка урожая, на 1 января 1699 года.
В 1700 году вышел указ: украсить дома еловыми, сосновыми и можжевеловыми ветками. Люди так и делали, но после смерти Петра празднование Нового года стало забываться.
Возрождение традиции наряжать елку
Вернул обычай Николай Первый. Точнее, его супруга Александра Федоровна, которая была урожденной немкой. Именно она привила русским людям привычку ставить елку посередине комнаты и украшать. Знать обвешивала дерево свечами, яблоками, орехами, конфетами в блестящих обертках, шелковыми бантами, бусинами и даже настоящими драгоценностями.
Украшения простых людей были проще: фигурки из теста, яблоки, орехи — нередко такие елочные игрушки съедались детьми прямо во время боя курантов.
Чем наряжали новогоднюю елки: первые игрушки
Помимо съедобных украшений, люди начали мастерить и другие: глиняные фигурки, резные из дерева, папье-маше, тканевые лоскутки. Со временем знать начала приобретать немецкие стеклянные шары из Нюрнберга и Берлина.
Когда мода наряжать елку прочно вошла в повседневную жизнь русских людей, в России начали открывать собственные мастерские по изготовлению игрушек. Например, первым такую открыл купец Меншиков в Круговской волости (входила в состав Клинского уезда Московской губернии) в 1848 году. Его стеклянные шары были настолько удачными и модными, что их выписывали даже в Европу.
Новогодняя традиция наряжать елку стала общенародной в конце XIX — начале XX века. Простые люди вешали на ветки стеклянные шары, которые собственноручно расписывали звездами и цветами. Верхушку украшали звездой или ангелом.
Интересно
Изначально звезда на самом верху елки символизировала Вифлеемскую. Именно она, согласно Евангелию, указала волхвам путь к месту рождения младенца Иисуса Христа.
Под елку клали пряники и орехи в золотой фольге. В то время елочные игрушки считались наследством, их хранили очень аккуратно на чердаках и передавали с особым трепетом следующим поколениям.
Чем стала новогодняя елка в СССР
В начале XX века Российской империи не стало, и традиция наряжать рождественское дерево ушла в прошлое — на смену ей пришла новая идеология, в которой не было места религиозности. Сам праздник находился под запретом и считался «буржуазным пережитком».
Однако позднее советские власти осознали, что добрая традиция может сослужить хорошую службу новым идеалам, и в 1935 году ставить елки в домах и украшать их разрешили. Только вот елка перестала быть рождественской, а Вифлеемская звезда стала красной и пятиконечной — советской. Дерево теперь украшали по случаю Нового года, его обвешивали ракетами, дирижаблями, серпом, молотом, позднее — космонавтами, сосульками, ватными зайцами, Дедами Морозами, Снегурочками, сверкающими бусами.
Появились первые детские утренники. Их целью было не только развлечение, но и патриотическое воспитание.
С развалом Союза в российскую действительность ворвались западные традиции: адвент-календари, электрические гирлянды, восточный гороскоп, рождественские венки и всевозможный декор. Часть этих традиций дошла и до наших дней.
Современные традиции: как сегодня наряжают елку
В последние десятилетия наряжать новогоднее дерево в декабре (а теперь уже в ноябре) стало народной традицией. Причем современные люди подходят к этому вопросу основательно: выбирают стиль и цветовые решения, украшают не только новогоднюю елку, но и весь дом. И несмотря на холодное и самое темное время года, в оконах тут и там мигают огоньки — разноцветные и однотонные гирлянды.
Вопрос стал настолько глобальным, что появились целые тренды по украшению елки и домов: как делать модно, какие виды деревьев лучше покупать, вечный вопрос — выбрать искусственную или живую красавицу, какой декор предпочесть из всего разнообразия на полках магазинов.
В 2027 году в моду вернулись съедобные игрушки, например, печенье на ленточке. Это своего рода привет из прошлого, когда на рождественских елках висели яблоки, орехи и сладости.
«Я вижу интерес к вещам с историей, ручной работы, с выразительными фактурами. Это могут быть семейные стеклянные игрушки, которые отлично сочетаются с современными шарами. Вешают и бумажные звезды, пряники, которые пекут с детьми, — это еще создаст и семейную историю, воспоминания», — рассказала 360.ru арт-директор Romaniuk Design Нина Романюк.
В 2027 году будут актуальными глубокие винные оттенки, хвойный зеленый цвет, шоколадный с небольшой примесью меди и приглушенного золота. В этой цветовой палитре легко соединить бордовые бархатные ленты, стеклянные шары и несколько деревянных фигурок.
Также сегодня популярен эффект «морозной елки». Его можно создать с помощью матового серебра, дымчатого голубого оттенка, прозрачных игрушек и стекла с эффектом инея. Дизайнер посоветовала оставить больше свободного пространства, чтобы все украшения и мелкие детали можно было разглядывать.
Начинать подготовку к празднику нужно с комнаты: оценить ее наполнение, цвета в интерьере. Уже отсюда взять один-два оттенка, чтобы просто повторить их в украшениях, и тогда елка красиво впишется.
Нина Романюк
Можно создать красивый эффект гирлянд на дереве — для этого следует намотать их и внутрь елки в том числе, чтобы было ощущение, что новогодняя красавица светится изнутри, дала дизайнерский совет эксперт.