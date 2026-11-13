Сегодня 07:00 Первым делом — еловые ветки. Ну, а елочка? А елочка потом. Откуда пошла традиция наряжать новогоднее дерево Дизайнер Романюк рассказала о трендах в новогоднем декоре 2027 года Фото: Новогодняя елка в парке культуры и отдыха имени Л. Н. Толстого в Химках / Медиасток.рф Эксклюзив

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Кажется, что наряжать елку на Новый год в России начали испокон веков, но на самом деле традиция пришла к нам из Германии, а привез ее Петр I. Потом елку запрещали как «буржуазный пережиток», возвращали с красной звездой вместо Вифлеемской, украшали дирижаблями и серпом с молотом. Как менялась главная новогодняя традиция и что модно вешать на дерево в 2027 году — в материале 360.ru.

Когда начали наряжать елки Мало кто знает, что первыми елки начали наряжать немцы. Древние германские племена почитали хвойные деревья как символ вечной жизни и обиталища лесных духов. В XVI веке обычай связали с протестантским движением Мартина Лютера, который интерпретировал елку как райское дерево, украшенное яблоками — символом плода и сладостями. А наряжали ее к Рождеству. Позднее съедобные яблоки заменили стеклянными, то есть привычными нам шарами, а еще на елках зажигали свечи. В Россию традицию украшать елку привез, как и многое из Европы, Петр Первый. Первое, что он сделал, — переместил празднование Нового года с сентября, как это было принято ранее, так как к тому моменту заканчивалась сборка урожая, на 1 января 1699 года. В 1700 году вышел указ: украсить дома еловыми, сосновыми и можжевеловыми ветками. Люди так и делали, но после смерти Петра празднование Нового года стало забываться.

Фото: Медиасток.рф

Возрождение традиции наряжать елку Вернул обычай Николай Первый. Точнее, его супруга Александра Федоровна, которая была урожденной немкой. Именно она привила русским людям привычку ставить елку посередине комнаты и украшать. Знать обвешивала дерево свечами, яблоками, орехами, конфетами в блестящих обертках, шелковыми бантами, бусинами и даже настоящими драгоценностями. Украшения простых людей были проще: фигурки из теста, яблоки, орехи — нередко такие елочные игрушки съедались детьми прямо во время боя курантов. Чем наряжали новогоднюю елки: первые игрушки Помимо съедобных украшений, люди начали мастерить и другие: глиняные фигурки, резные из дерева, папье-маше, тканевые лоскутки. Со временем знать начала приобретать немецкие стеклянные шары из Нюрнберга и Берлина. Когда мода наряжать елку прочно вошла в повседневную жизнь русских людей, в России начали открывать собственные мастерские по изготовлению игрушек. Например, первым такую открыл купец Меншиков в Круговской волости (входила в состав Клинского уезда Московской губернии) в 1848 году. Его стеклянные шары были настолько удачными и модными, что их выписывали даже в Европу.

Фото: Медиасток.рф

Новогодняя традиция наряжать елку стала общенародной в конце XIX — начале XX века. Простые люди вешали на ветки стеклянные шары, которые собственноручно расписывали звездами и цветами. Верхушку украшали звездой или ангелом.

Интересно Изначально звезда на самом верху елки символизировала Вифлеемскую. Именно она, согласно Евангелию, указала волхвам путь к месту рождения младенца Иисуса Христа.

Под елку клали пряники и орехи в золотой фольге. В то время елочные игрушки считались наследством, их хранили очень аккуратно на чердаках и передавали с особым трепетом следующим поколениям. Чем стала новогодняя елка в СССР В начале XX века Российской империи не стало, и традиция наряжать рождественское дерево ушла в прошлое — на смену ей пришла новая идеология, в которой не было места религиозности. Сам праздник находился под запретом и считался «буржуазным пережитком».

Фото: Музей советского детства в Сергиевом Посаде / Медиасток.рф

Однако позднее советские власти осознали, что добрая традиция может сослужить хорошую службу новым идеалам, и в 1935 году ставить елки в домах и украшать их разрешили. Только вот елка перестала быть рождественской, а Вифлеемская звезда стала красной и пятиконечной — советской. Дерево теперь украшали по случаю Нового года, его обвешивали ракетами, дирижаблями, серпом, молотом, позднее — космонавтами, сосульками, ватными зайцами, Дедами Морозами, Снегурочками, сверкающими бусами. Появились первые детские утренники. Их целью было не только развлечение, но и патриотическое воспитание. С развалом Союза в российскую действительность ворвались западные традиции: адвент-календари, электрические гирлянды, восточный гороскоп, рождественские венки и всевозможный декор. Часть этих традиций дошла и до наших дней. Современные традиции: как сегодня наряжают елку В последние десятилетия наряжать новогоднее дерево в декабре (а теперь уже в ноябре) стало народной традицией. Причем современные люди подходят к этому вопросу основательно: выбирают стиль и цветовые решения, украшают не только новогоднюю елку, но и весь дом. И несмотря на холодное и самое темное время года, в оконах тут и там мигают огоньки — разноцветные и однотонные гирлянды. Вопрос стал настолько глобальным, что появились целые тренды по украшению елки и домов: как делать модно, какие виды деревьев лучше покупать, вечный вопрос — выбрать искусственную или живую красавицу, какой декор предпочесть из всего разнообразия на полках магазинов.

Фото: Медиасток.рф

В 2027 году в моду вернулись съедобные игрушки, например, печенье на ленточке. Это своего рода привет из прошлого, когда на рождественских елках висели яблоки, орехи и сладости. «Я вижу интерес к вещам с историей, ручной работы, с выразительными фактурами. Это могут быть семейные стеклянные игрушки, которые отлично сочетаются с современными шарами. Вешают и бумажные звезды, пряники, которые пекут с детьми, — это еще создаст и семейную историю, воспоминания», — рассказала 360.ru арт-директор Romaniuk Design Нина Романюк. В 2027 году будут актуальными глубокие винные оттенки, хвойный зеленый цвет, шоколадный с небольшой примесью меди и приглушенного золота. В этой цветовой палитре легко соединить бордовые бархатные ленты, стеклянные шары и несколько деревянных фигурок. Также сегодня популярен эффект «морозной елки». Его можно создать с помощью матового серебра, дымчатого голубого оттенка, прозрачных игрушек и стекла с эффектом инея. Дизайнер посоветовала оставить больше свободного пространства, чтобы все украшения и мелкие детали можно было разглядывать.

Начинать подготовку к празднику нужно с комнаты: оценить ее наполнение, цвета в интерьере. Уже отсюда взять один-два оттенка, чтобы просто повторить их в украшениях, и тогда елка красиво впишется. Нина Романюк

Можно создать красивый эффект гирлянд на дереве — для этого следует намотать их и внутрь елки в том числе, чтобы было ощущение, что новогодняя красавица светится изнутри, дала дизайнерский совет эксперт.