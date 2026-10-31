Смертельная халва. Почему астраханские врачи забили тревогу в 1886 году

В Астрахани во время эпидемии дифтерии в 1886 году местные газеты призывали запретить торговлю халвой и пряниками возле школ. Опасения вызывали привычки детей, которые делились сладостями, передавая их друг другу прямо изо рта. Подробности — в материале 360.ru.

В конце октября того года «Астраханский листок» предупреждал об опасности заболевания, которое сравнительно недавно появилось в городе. Об этом сообщил портал «Пункт-А» , изучивший архивные публикации. Еще в 1870-х годах местные врачи практически не сталкивались с дифтерией, однако с начала следующего десятилетия появились отдельные случаи. Постепенно инфекция распространялась все активнее.

Авторитеты медицины признают эту болезнь одним из самых опаснейших врагов человечества; даже холера, при всем внушаемом ею страхе, сравнительно менее губительна.

Особое беспокойство вызывала ситуация возле учебных заведений. Торговцы приходили туда во время больших перемен, а школьники покупали угощения и делились ими с товарищами. При этом дети нередко откусывали часть сладости, прежде чем передать ее другому.

Дети, покупая халву или пряники, нередко делятся с товарищами, причем деление продукта производится большею частью посредством зубов, следовательно, кусок изо рта одного мальчика попадает в рот другого.

Городские власти тем временем усилили санитарный надзор. Врачей обязали оперативно сообщать о новых случаях заболевания, а медицинским работникам поручили проверять состояние учеников. Особое внимание уделяли частным учебным заведениям, которых в Астрахани насчитывалось 45.

Они предлагали запретить продавцам халвы и пряников останавливаться возле школ, чтобы снизить риск распространения инфекции. Дополнительные опасения вызывали красители, которыми иногда подкрашивали сладости.

Проблема затрагивала не только город. В прессе призывали усилить санитарный контроль в окрестных селах, особенно в Началовской волости, жители которой поставляли сельскохозяйственную продукцию на астраханские рынки.

Местная Началовская сельская администрация располагает достаточными средствами, чтобы иметь своего фельдшера, но, к сожалению, началовцы славятся крайней рутинностью и индифферентностью к общественным делам, хотя в то же время они, в сравнении с крестьянами других близ лежащих сел и деревень, пользуются завидным материальным благополучием.

Болезнь особенно тяжело отражалась на детях. По данным тогдашней прессы, в Женской ремесленной школе дифтерией заразились 12 воспитанниц, одна из которых умерла. При этом у большинства заболевших инфекция протекала сравнительно легко и проходила за несколько дней.

В последующие годы дифтерия продолжала появляться в Астрахани, особенно с наступлением осенних холодов. Улучшение ситуации началось после 1894 года, когда в России стали применять противодифтерийную сыворотку.