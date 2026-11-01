Садоводам рассказали, зачем поливать деревья и кустарники в ноябре

Если осенью стоит сухая и солнечная погода, садовые деревья теряют влагу и могут сильно пострадать от морозов. Успешно пережить зиму им поможет влагозарядный полив, сообщил канал ТВЦ .

При дефиците влаги мороз иссушает кору и побеги, корни саженцев могут пострадать от ранних заморозков, а цветочные почки — не пережить оттепели.

Полив пора начинать, когда деревья полностью сбросили листву, а температура установилась в диапазоне 0… +3 градуса. Молодому дереву нужно 50 литров воды, растению старше пяти-семи лет — около 90. Прикорневую шейку и ствол следует беречь от влаги, отступив от него минимум на 15 сантиметров.

Влагозарядный полив особенно полезен для растений, склонных к раннему росту, — малины, ежевики, садовой земляники, смородины, крыжовника и винограда.

Если осень дождливая или в регионе снег регулярно сменяется оттепелью и проливным дождем, увлажнять почву перед зимой не нужно.

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