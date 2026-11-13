В московской фотостудии нашли застрявшую змею

В московской фотостудии на улице Правды неподалеку от метро Савеловская нашли застрявшую змею. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Очевидцы сообщили спасателям, что пресмыкающееся небольшого размера, около 35 сантиметров в длину. Окрас животного — от темно-красного до коричневого.

Ранее в Индии мужчина, собираясь на работу, увидел в своем ботинке крошечную кобру. Несмотря на размер, змея вела себя агрессивно — раздувала капюшон и имитировала нападение.

Индиец вызвал специалиста по отлову, который извлек неожиданную гостью и выпустил в дикую природу. Осенью индийские рептилии часто ищут укромные места, чтобы переждать прохладу и дожди. Видимо, ботинок мужчины показался животному подходящим логовом.