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    В московской фотостудии нашли застрявшую змею

    Фото: 360.ru

    В московской фотостудии на улице Правды неподалеку от метро Савеловская нашли застрявшую змею. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

    Очевидцы сообщили спасателям, что пресмыкающееся небольшого размера, около 35 сантиметров в длину. Окрас животного — от темно-красного до коричневого.

    Ранее в Индии мужчина, собираясь на работу, увидел в своем ботинке крошечную кобру. Несмотря на размер, змея вела себя агрессивно — раздувала капюшон и имитировала нападение.

    Индиец вызвал специалиста по отлову, который извлек неожиданную гостью и выпустил в дикую природу. Осенью индийские рептилии часто ищут укромные места, чтобы переждать прохладу и дожди. Видимо, ботинок мужчины показался животному подходящим логовом.

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