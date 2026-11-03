Ученые РАН выяснили, был ли ранен Дмитрий Донской на Куликовом поле

В саркофаге Дмитрия Донского в Архангельском соборе Московского Кремля нашли следы залеченной травмы лобной кости. Об этом РИА «Новости» заявил вице-президент РАН Николай Макаров.

Точную причину и место ранения ученые пока определить не могут. На круглом столе в медиагруппе «Россия сегодня» историк Михаил Шибаев отметил, что ранние летописи не упоминают о травме князя.

Поздние источники содержат противоречия: доспех князя был поврежден, но на теле не осталось ран. В «Сказании о Мамаевом побоище» Донского нашли под деревом после того, как его сбили с коня.

Профессор Олег Вронский возразил коллеге. Он напомнил, что Донской провел в походах и сражениях 16 лет.

«Он лично организовал семь походов, он сам бился в этих сражениях. Невозможно 16 лет воевать, не получив ни одного ранения», — подчеркнул он.

По мнению историка, травму головы князь мог получить не только на Куликовом поле, но и двумя годами ранее в битве на реке Воже.

Ранее замглавы Музеев Кремля по научной работе Андрей Баталов предположил, что Дмитрий Донской скончался от инфаркта.